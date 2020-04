Trả lương hưu trong mùa dịch COVID-19 như thế nào?

Quảng cáo

Bưu điện Việt Nam, đơn vị được giao nhiệm vụ chi trả lương hưu trên toàn quốc cho biết, có một số thay đổi về phương án chi trả lương để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Để tránh tập trung đông người, Vietnam Post sẽ tổ chức phục vụ việc lĩnh tiền lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng tại nhà người hưởng. Lịch chi trả cụ thể tại từng địa phương sẽ được thông tin trên hệ thống thông tin xã/phường và và đăng trên tờ thông tin gửi các tổ dân phố.

Dự kiến thời gian chi trả trên toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày 16/4. Chậm nhất đến ngày 31/5 việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của 2 kì tháng 4,5/2020 sẽ phải hoàn thành.

Để được nhận lương hưu tại nhà, Bưu điện Việt Nam đề nghị người hưởng làm theo một trong 3 cách. Một là đăng ký thông tin trên website http://ansinhxahoi.vnpost.vn, gọi điện đến số điện thoại Tổng đài Hotline của Bưu điện Việt Nam 1900.545481 hoặc gọi điện đến số điện thoại của nhân viên chi trả hoặc Bưu điện huyện (được thông tin trên hệ thống thông tin xã phường, tổ dân phố).

Để đăng ký thông tin, người hưởng cần chuẩn bị sẵn Thẻ/Sổ lĩnh lương hưu hoặc Thẻ Bảo hiểm y tế, số điện thoại liên hệ. Việc đăng ký thông tin được thực hiện từ ngày 5/4 đến 14/4/2020.

Trường hợp người hưởng không có nhu cầu nhận tiền tại nhà, hoặc nhân viên chi trả phát nhiều lần không gặp được, người hưởng chủ động mang Thẻ chi trả và giấy tờ tùy thân ra Bưu điện để lĩnh tiền. Trước khi ra, người hưởng cần liên hệ với Bưu điện để được tư vấn về thời gian và địa điểm nhận tiền phù hợp.

Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, đối với việc chi trả tại nhà, trước mỗi ca chi trả, nhân viên Bưu điện sẽ đo thân nhiệt để theo dõi sức khỏe, đồng thời đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Vietnam Post đề nghị người hưởng phối hợp chặt chẽ trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch: đeo khẩu trang khi lĩnh lương hưu tại nhà hoặc tại điểm chi trả, rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn trước khi giao tiếp với nhân viên chi trả và tuân thủ hướng dẫn về giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, thông tin ngay cho nhân viên chi trả khi có các triệu chứng của bệnh Covid 19 hoặc trong diện cách ly để có các giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên chi trả và cộng đồng.

Đối với người hưởng thuộc khu vực cách ly, bưu điện sẽ thực hiện chi trả sau khi thời gian cách ly kết thúc.

Bưu điện Việt Nam cũng lưu ý, do số lượng người hưởng đông, địa bàn chi trả trên toàn quốc, nhất là tại các vùng đô thị đông người hưởng và các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa các địa chỉ người nhận rải rác, cách xa nhau nên việc chi trả tiền tại nhà sẽ kéo dài hơn thời gian chi trả tại các điểm Bưu điện như trước đây.

Nguyễn Hoài