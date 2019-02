Sáng nay (17/2), tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 338 Quân đoàn 14 đã tổ chức gặp mặt và trao Huy hiệu “Chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc”

Tham dự có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ là cựu chiến binh của Sư đoàn 338.

Theo lịch sử của Sư đoàn 338, trong cuộc chiến đấu ở biên giới phía Bắc vào đầu tháng 2/1979, Sư đoàn đã tổ chức đánh 28 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt hơn 7500 tên địch, gây thiệt hại 2 trung đoàn pháo binh, bộ binh Trung Quốc cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác.

Mặt trận chủ yếu của sư đoàn 338 hoạt động, chiến đấu tại hai huyện Lộc Bình và Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn); bảo vệ an toàn Mỏ than Na Dương và các công trình kinh tế, an ninh quốc phòng tại biên giới Lạng Sơn.

Cũng trong ngày 17/2, tại thành phố Lạng Sơn diễn ra các Cuộc gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu tại Lạng Sơn, chống ngoại xâm.

Nguyễn Duy Chiến