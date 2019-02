Trao thưởng các đơn vị có thành tích trấn áp tội phạm

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án, huy động lực lượng tập trung tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Trong đó các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đấu tranh, triệt xóa nhiều chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng hình sự cộm cán.

Nổi bật là phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Cục C02 Bộ Công an triệt xóa băng ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng Tập đoàn tài chính Nam Long hoạt động ở 63 tỉnh, Thành phố trên cả nước; phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an huyện Quan Sơn triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá...

Hoàng Lam