Trên 1.000 ‘mắt thần’ chống bạo động, tụ tập gây rối ở trung tâm TPHCM

Chiều 14/2, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị triển khai đề án đô thị thông minh đến 24 quận huyện trên địa bàn TPHCM. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo sơ kết sau một năm thực hiện thí điểm đề án đô thị thông minh, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết đến thời điểm này quận 1 đã hoàn thành việc lắp đặt và tích hợp camera an ninh tại các địa bàn dân cư và trụ sở công an các phường kết nối về trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, với trên 1.115 “mắt thần” và 128 đầu thu, quận 1 đã đầu tư mới các camera quan sát tầm xa lắp đặt tại các vị trí trọng điểm phục vụ an ninh trật tự như trụ sở UBND TPHCM (đặt tại khách sạn REX), vòng xoay Lê Duẫn (trụ sở UBND quận 1), Nhà thờ Đức Bà (trường tiểu học Hòa Bình), Lãnh sự quán Mỹ (góc Lê Duẩn), tượng Trần Hưng Đạo (ga tàu thủy Bạch Đằng),…

Lắp camera an ninh tại khu vực trung tâm TPHCM

Trong thời gian triển khai thí điểm, hệ thống camera an ninh thông minh đã hỗ trợ phục vụ tốt cho Ban Chỉ huy thống nhất quận 1 trong công tác chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày nghỉ lễ, Tết. Hệ thống còn phát huy tác dụng rất hiệu quả trong công tác phòng chống bạo động, tụ tập trái phép, kịp thời ngăn chặn các hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng vào các đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự.

“Với tính năng nhận diện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự đô thị và tự động gửi cảnh báo đến các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, năm 2019, hệ thống camera an ninh đã gửi tổng cộng hơn 7.500 tin nhắn cảnh báo. Trung bình mỗi ngày quận 1 nhận được 30 tin nhắn cảnh báo về an ninh trật tự và trật tự đô thị”, ông Dũng cho hay.

Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, hiện nay, UBND quận 1 đang tiến hành cho khảo sát lắp đặt bổ sung camera quan sát tại các vị trí trọng điểm về an ninh trật tự theo đề nghị của Công an quận 1.

Riêng Trung tâm điều hành đô thị thông minh tích hợp cùng hệ thống camera an ninh đang được quận 1 đặt tại trụ sở UBND quận. Trung tâm bao gồm phòng chỉ huy, phòng máy chủ và phòng điều hành. UBND quận 1 phân công một lãnh đạo và 4 chuyên viên kỹ thuật thường trực theo dõi, đảm bảo hoạt động và kết nối hệ thống camera phục vụ an ninh trật tự.

Huy Thịnh