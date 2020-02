Triển khai quyết định của Ban Bí thư với Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Quảng cáo

Chiều nay, 11/2, tại hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá thượng tá Nguyễn Thanh Trường là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, với nhiều năm công tác trong lực lượng CAND, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhiều vị trí công tác khác nhau. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình mong muốn trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thượng tá Nguyễn Thanh Trường đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy tỉnh, Công an tỉnh lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Thanh Trường hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trao quyết định bổ nhiệm tân Tổng Biên tập Báo Thái Bình Hoàng Minh Sơn (phải) - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, trong đầu tháng 2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã công bố 2 quyết định về nhân sự chủ chốt tại tỉnh này gồm bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình giữ chức Tổng Biên tập Báo Thái Bình và điều động, luân chuyển ông Nguyễn Mạnh Lực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại Huyện ủy Kiến Xương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Kiến Xương nhiệm kỳ 2015-2020.

