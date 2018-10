Triều cường đạt đỉnh tháng 11, TPHCM nguy cơ ngập úng

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm, từ tháng 11/2018-01/2019, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng của 5 đợt triều cường. Đỉnh triều cao nhất tháng 10 đến 12 năm 2018 tại ven biển Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, triều cường cao tại Nam Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện vào những ngày 25-29 của tháng 10, ngày 6-10 và 23-27 của tháng 11 và ngày 23-26 của tháng 12. Trong đó, đạt đỉnh vào tháng 11. Mực nước tại hạ nguồn sông Cửu Long dâng cao, có khả năng trên mức báo động 3, cần đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Từ tháng 11/2018-4/2019, tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn Mê Kông phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-35%. Mực nước sông Cửu Long xuống dần ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1-0,3m. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngập úng khi triều cường đạt đỉnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 01-4/2019, lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt so với TBNN từ 10-50%, một số sông thuộc Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận khả năng thiếu hụt trên 60% so với cùng kỳ nhiều năm. Tình hình thiếu nước, khô hạn cục bộ có khả năng xảy ra tại các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên trong các tháng đầu năm 2019.

Nguyễn Hoài