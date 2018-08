Trình trung ương hỗ trợ hơn 350 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Theo đó, để sớm khắc phục hậu quả bão và mưa lũ, ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An đã trình Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính và các Bộ, Ngành Trung ương liên quan hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An một số cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị và kinh phí.

Cụ thể, về thuốc và hóa chất: Phèn chua500 kg; CloraminB bột: 700 kg; Viên khử Aquatabs:10.000 viên; Permethrin 50 ec: 500 lít; Chlorine: 10.000 kg; Iodine: 10.000 kg.

Nghệ An trình trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt.

Do lưu vực sông Cả có khoảng 30% diện tích nằm trên lãnh thổ nước bạn Lào nhưng việc theo dõi khí hậu, thời tiết trên đất bạn chưa nắm bắt được. Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho lắp thêm 1 rađa theo dõi thời tiết đặt ở huyện Kỳ Sơn phục vụ cho công tác dự báo thời tiết ở hệ thống sông Cả tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Hỗ trợ cho các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An 06 máy xúc (0,5m3) để xử lý ách tắc giao thông, sạt lở đất...do thiên tai.

Về kinh phí, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 350,74 tỷ đồng gồm: Hỗ trợ dân sinh: Nhà bị sập 24 nhà, nhà phải di dời khẩn cấp 43, gia đình có người bị chết: 6 người với số tiền 1,37 tỷ đồng.

Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp: Lúa, Ngô, rau màu,... Gia súc gia cầm, thủy sản số tiền 39,37 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả tại Nghệ An đang diễn ra khẩn trương.

Ngoài ra, Sông Hiếu là một chi lưu lớn nhất của sông Cả đi trên địa bàn 6 huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hòa, Tân Kỳ thường xuyên xảy ra lũ lớn nhưng chưa có bản đồ ngập lụt và hệ thống cấp báo động lũ, do đó rất khó khăn trong công tác chỉ đạo. Tỉnh Nghệ An đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 10,0 tỷ đồng để tỉnh xây dựng hệ thống cấp báo động lũ và bản đồ ngập lụt.

Hỗ trợ kinh phí 300 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện miền núi xây dựng khu tái định cư đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị sạt lở đất, có nguy cơ cao xẩy ra lũ quét; khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu.

Cảnh Huệ