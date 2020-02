Trò chuyện với 'khách Tây',Chủ tịch Quảng Nam nói Hội An kiểm soát được Covid-19

Sáng 22/2, nhiều du khách ở phố cổ Hội An bất ngờ khi thấy Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đi bộ và trò chuyện bằng tiếng Anh với du khách nước ngoài. Vị lãnh đạo tỉnh này khẳng định Quảng Nam vẫn là điểm đến an toàn với du khách, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho du khách.

Ngành chức năng TP. Hội An cho hay, địa phương chưa phát hiện ca nào nhiễm virus corona, tuy nhiên vẫn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Dịch Covid – 19 ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch TP. Hội An. Lượng khách trung bình tham quan giảm 50%, riêng khách nội địa giảm 90%. Lượng khách lưu trú hiện nay tại phố cổ Hội An là trên 10.000 lượt khách (90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu). Đến ngày 22/2 có 25 khách Trung Quốc đang có mặt tại Hội An.



Ông Lê Trí Thanh cho hay, Quảng Nam tiếp giáp với TP. Đà Nẵng, địa phương cũng có sân bay, cảng biển, biên giới trên bộ, du khách đến rất đông, công nhân đến đây làm việc rất nhiều nhưng Quảng Nam khẳng định đồng bộ tất cả các giải pháp, kiểm soát tất cả các cửa ra vào rất chặt chẽ nhưng cũng rất văn hóa. Đến bây giờ có thể khẳng định Quảng Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.



“Quảng Nam kiểm soát được tình hình dịch bệnh và cam kết sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới” – ông Thanh chia sẻ.

Hoài Văn