Trực tiếp họp báo Chính phủ: Xóa bỏ thói quen ỷ lại, trông chờ

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2019 tăng 0,96% so với tháng trước, chủ yếu do giá thịt lợn. Tuy nhiên, bình quân 11 tháng chỉ tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 tăng trưởng hai con số (12,6%) - đây là mức tăng cao nhất trong 6 năm qua. Tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 1,8 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay, lũy kế 11 tháng đạt gần 16,3 triệu lượt người, tăng 15,4%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 241 tỷ USD, tăng 7,8%. Xuất siêu 9,1 tỷ USD, là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam xuất siêu.