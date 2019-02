Trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Sân bay Nội Bài 'siết' an ninh

Theo đó, các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác bay... tại sân bay Nội Bài đã bắt đầu triển khai ở cấp độ cao nhất để phục vụ và đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.



Lực lượng an ninh được tăng cường tối đa, triển khai bảo vệ nhiều lớp, tại khu vực hạn chế cũng như khu vực công cộng. Tuyệt đối không cho người vào khu vực hạn chế đón tiễn khách.



Tất cả hành khách đều được kiểm tra an ninh chặt chẽ từ giấy tờ tới tư trang, hành lý xách tay cũng như ký gửi. Tất cả hành khách phải tháo giầy, áo khoác... đưa qua máy soi.

Đồng thời, nhân viên an ninh sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên bằng mắt thường với bất kể hành khách nào. Tại khu vực công cộng, hành khách sẽ được yêu cầu không được rời xa hành lý.



Khu vực sân đỗ tàu bay cũng được giám sát đặc biệt, mọi thiết bị, vật dụng ra vào sân bay đều được tăng cường kiểm tra, giám sát.



Được biết, hiện một máy bay tiền trạm của Hoa Kỳ đã tới hạ cánh xuống Nội Bài. Dự kiến, từ nay tới khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, sẽ còn nhiều chuyến bay nữa phục vụ hội nghị đáp xuống Nội Bài.



Vì lý do an ninh, các chuyến bay tới Nội Bài đều không được báo trước, do đó, mọi vấn đề về an ninh, chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp đón đều được chuẩn bị sẵn sàng.



Đồng thời, việc đưa tin, hình ảnh về công tác chuẩn bị, hay khi máy bay đáp xuống Nội Bài, lễ đón các nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên... đều được siết chặt.

Lê Hữu Việt