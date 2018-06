Trưởng công an xã bắn chỉ thiên: Nơi xảy ra vụ việc là điểm nóng ANTT

Ông Lê Đình Hải cho biết thêm, xã Thọ Trường là điểm giáp danh ở một số vùng, các huyện lân cận, được coi là “điểm nóng” về vấn đề an ninh trật tự. Do đó, Đảng ủy, chính quyền địa phương rất chú trọng về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

"Toàn bộ sự việc trưởng công an xã bắn chỉ thiên đạn cao su để giải tán đám đông sử dụng các vật dụng dao, gạch, gậy giải quyết mâu thuẫn với nhau, đang được ngành chức năng xem xét", ông Hải nói.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Trịnh Bá Lập - Chủ tịch UBND xã Thọ Trường cho biết: Sự việc xảy ra lúc hơn 22h ngày 25/6 tại cửa hàng kinh doanh tổng hợp (vừa là quán bi-a, vừa là quán ăn và bán hàng tạp hóa) của gia đình anh Trịnh Văn Năm (thôn 7, xã Thọ Trường).

Vào thời điểm trên, sau khi nhận được thông tin tại cửa hàng của gia đình anh Năm tụ tập đông người (có cả người ngoài địa bàn xã), gây mất an ninh trật tự, anh Trịnh Văn Hưng - Trưởng công an xã Thọ Trường có mặt tại hiện trường tuyên truyền, giải tán mọi người. Tuy nhiên, có 2 người (ngoài địa bàn xã) có mặt tại đây gây sự, sử dụng gạch, dao, gậy gây gổ, xô xát với một số người.

Sau khi chủ quán can ngăn, những đối tượng trên đã gọi các thanh niên khác đến để tiếp tục gây sự. Anh Hưng sau đó đã sử dụng súng cao su (được Công an huyện trang bị) bắn chỉ thiên để giải tán đám đông và không gây thương tích cho ai.

Cơ quan chức năng cũng bác bỏ thông tin công an dùng súng bắn vào dân như trên mạng xã hội xôn xao.

Ông Trịnh Bá Lập cho biết thêm: Việc anh Hưng sử dụng súng để giải tán đám đông quá khích là đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có ý kiến cần rút kinh nghiệm về việc anh Hưng không mặc trang phục công an khi thực hiện nhiệm vụ. Toàn bộ sự việc đã được UBND xã Thọ Trường gửi báo cáo (bằng văn bản) về Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Thọ Xuân.

