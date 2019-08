Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Ông Hồ Văn Năm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai vừa có đơn gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV vì lý do sức khỏe.



Lý do ông Hồ Văn Năm nêu trong đơn “Hiện nay vì lý do sức khỏe của tôi không ổn định và hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn. Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác Đại biểu cho tôi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Nai”.



Tại kỳ họp 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận: Qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc giải quyết một số vụ án hình sự.



Đến ngày 23/8/2019, thông báo về Kỳ họp 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai.



Trước khi làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Hồ Văn Năm có thời gian dài công tác và giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ngày 26/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Đồng Nai.



Người tiền nhiệm ông Hồ Văn Năm là bà Phan Thị Mỹ Thanh - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.



Bà Phan Thị Mỹ Thanh bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Sau đó bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

