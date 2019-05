Trường THPT Nghi Lộc 3 nói gì về 'nhà báo quốc tế' Lê Hoàng Anh Tuấn?

Mấy ngày gần đây, thông tin Trường THPT Nghi Lộc 3, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức chào mừng cựu học sinh Lê Hoàng Anh Tuấn, xưng danh là nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế gây xôn xao dư luận.

Mang sẵn maket, MC về trường

Sáng 6/5, PV Tiền Phong có mặt tại trường THPT Nghi Lộc 3, có rất đông PV báo chí đến tìm hiểu thông tin sự việc.

Làm việc với PV Tiền Phong, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 3, cô giáo Phạm Thị Tuyết Mai tỏ ra buồn bã vì đang tập trung làm báo cáo sự việc tổ chức chương trình “Ngày trở về” chào mừng cựu học sinh, nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995-1998 THPT Nghi Lộc III, tiến sĩ triết học danh dự từ Vương quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế vào ngày 27/2 vừa qua.

"Sáng nay, 6/5, Sở GD&ĐT, lãnh đạo huyện yêu cầu làm báo cáo sự việc chào mừng vừa qua. Thực tình tôi không nghĩ đến tình huống này”, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 3, cho biết.



Trường THPT Nghi Lộc III, nơi diễn ra vụ việc.

Theo đó, vào tháng 10/2018, thông qua hai giáo viên bộ môn và các bạn học cùng lớp, Lê Hoàng Anh Tuấn kết nối với Ban giám hiệu nhà trường để khao giải báo chí quốc tế. “Sau đó Tuấn có ngỏ lời với nhà trường sẽ tổ chức một cuộc tri ân vào ngày 20/11/2018. Tuy nhiên do chưa làm xong tiến sỹ nên dời sang năm 2019”, cô Phạm Thị Tuyết Mai nói.

Theo cô Mai, đầu năm 2019, Lê Hoàng Anh Tuấn gửi chương trình cụ thể và thành phần khách mời để tổ chức cuộc tri ân. “Thực lòng nhìn vào thành phần khách mời về dự nên nhà trường cũng thấy vinh dự và tự hào”, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 3 cho biết.

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nói chuyện cùng giáo viên, học sinh THPT Nghi Lộc III.

Đến sáng 27/2, Lê Hoàng Anh Tuấn cùng đoàn khách mời trên 10 người về trường mang maket treo lên. “Ban đầu đọc nội trung trong maket tôi thấy các chức danh hơi rối nhưng Tuấn nói do văn phong quốc tế và nhìn vào thành phần lãnh đạo đến dự nên cho mọi người treo lên. Mọi công đoạn từ MC cho đến maket đều do Tuấn làm sẵn đưa về”, cô Phạm Thị Tuyết Mai giải thích.

Buổi lễ “Ngày trở về” diễn ra khoảng 50 phút, nhà trường cho toàn bộ hơn 1.200 học sinh nghỉ học một tiết để tham dự và giao lưu. Tại buổi lễ này, Tuấn tặng lại hai bức tranh cho nhà trường của các đại biểu tặng chúc mừng Tuấn cùng một doanh nghiệp tặng nhà trường 20 triệu đồng.

Không có tên Lê Hoàng Anh Tuấn

Tại buổi làm việc với PV Tiền Phong, hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 3 cho biết, theo danh sách tốt nghiệp lưu tại trường khóa 1995 – 1998 có hai người tên Tuấn là Lê Văn Tuấn và Lê Anh Tuấn. Còn Lê Hoàng Anh Tuấn không có tên.

“Sau khi sự việc gây xôn xao dư luận, tôi có gọi điện cho Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc thì được động viên, nhà trường yên tâm, Hội nhà báo đang xác minh”, cô Phạm Thị Tuyết Mai nói. Vị hiệu trưởng này cũng cho biết thêm, do cuộc tri ân được tổ chức nhỏ nên nhà trường không báo cáo với lãnh đạo Sở và lãnh đạo huyện.

Qua tìm hiểu, năm 2016, ông Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1979), quê quán xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) là người tự ứng cử trong số 13 ứng cử viên đại biểu quốc hội tại tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, ông Tuấn là luật gia, Viện trưởng Viện pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu thuộc Trung ương Hội luật gia Việt Nam. Ngoài ra, trên nhiều diễn đàn, ông Tuấn đã dự nhiều Hội nghị, hội thảo và phát biểu có sự tham dự của lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam.

Năm 2017, một người dân trú tại thành phố Vinh gửi đơn tới Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tố cáo ông Lê Văn Tuấn (Lê Hoàng Anh Tuấn) là Viện trưởng Viện pháp luật và đầu tư kinh doanh có hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ.

Theo thông tin tường thuật, tại buổi lễ, các em học sinh Trường THPT Nghi Lộc III được trực tiếp đặt câu hỏi, đồng thời lắng nghe những chia sẻ tâm huyết và ý nghĩa từ nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn về con đường học tập và tinh thần cầu thị, luôn nỗ lực học hỏi, vượt qua mọi thách thức và hướng tới những giá trị nhân văn, tốt đẹp trong cuộc sống.

Cardvisit được cho là của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết: “Quan điểm của Sở là hoan nghênh những học sinh thành đạt của các nhà trường, các nhà hảo tâm về hỗ trợ cơ sở vật chất cũng như khuyến khích tinh thần học tập của học sinh, là tấm gương để các em noi theo. Tuy nhiên, cách thức tổ chức, hình thức tổ chức không được ảnh hưởng đến học tập của các em học sinh, đến các hoạt động của nhà trường. Sở đã yêu cầu Trường THPT Nghi Lộc III báo cáo”.

Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ việc Tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và Hội nhà báo Nghệ An tổ chức sáng 6/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã yêu cầu các ban ngành liên quan báo cáo vụ việc tại Trường THPT Nghi Lộc III. “Đó là cuộc gặp mặt với tư cách cựu học sinh của trường, chúng tôi đã cho kiểm tra lại. Anh ấy (Lê Hoàng Anh Tuấn – PV) cứ “nổ”, còn phải là nhà báo quốc tế hay không thì Bộ Thông tin Truyền thông sẽ làm việc, chứ tỉnh không mời và đón tiếp”, bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nói.

Minh Thùy - Cảnh Huệ