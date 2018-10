Truy bắt xe đầu kéo vượt đèn đỏ gây tai nạn rồi bỏ trốn

Tối 31/10, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Vụ tai nạn khiến một người đàn ông bị xe đầu kéo cán nát chân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 18h50 ngày 31/10, xe máy mang BKS 63H5-4536 do một người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về TP.HCM. Khi xe đi đến ngã ba Phú Mỹ có đèn tín hiệu giao thông, đoạn ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì rẽ trái để qua đường, lúc này đèn tín hiệu còn màu xanh.

Cùng thời điểm này xe đầu kéo chưa rõ biển kiểm soát đang kéo theo rơ móc có thùng container màu đỏ phía sau trờ tới thì đèn tin hiệu đã chuyển sang màu đỏ. Tài xế vẫn điều khiển cho xe vượt qua nên va chạm vào chiếc xe máy.

Cú va chạm khiến người đàn ông té cùng xe máy ngã xuống đường và bị phần sau xe đầu kéo cán qua người làm gãy nát chân bên trái. Tuy nhiên, sau tai nạn, tài xế xe đầu kéo không dừng lại giải quyết vụ việc mà điều khiển xe rời bỏ khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, đội CSGT công an huyện Châu Thành kịp có mặt tại hiện trường phối hợp phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang cùng các đơn vị có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời trích xuất camera an ninh trên địa bàn truy bắt xe đầu kéo có liên quan để điều tra xử lý theo qui định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

Tin, ảnh: Đức Thịnh