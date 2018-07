Truy tìm bé hai tuổi mất tích khi chơi với bạn trước sân nhà

Khoảng 16h30’ ngày 19/7, cô bé Trần Trà My (2 tuổi, trú thôn 2, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được cho đã "mất tích" khi chơi cùng bạn trước sân nhà. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã chia nhau đi tìm khắp xóm, tới nhà họ hàng hỏi han song đều không có kết quả nên thông báo lực lượng chức năng.

Gia đình chị Lâm Anh ở ngay mặt đường quốc lộ 1, phía sau là sông Lam. Chính quyền xã Xuân Hồng và gia đình không loại trừ khả năng trong lúc chơi bé gái này không may rơi xuống sông, bị nước cuốn trôi. Một số người đã được huy động để tìm kiếm quanh khu vực này.

Trao đổi với PV Tiền phong, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, sau khi nắm được thông tin và trình báo của gia đình, đơn vị này đang điều tra để làm rõ sự việc. “Công an huyện Nghi Xuân đang đưa ra các phương án điều tra để sớm làm rõ vụ việc”, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân nói.

Minh Thùy