TT-Huế: Hàng nghìn người 'xé rào' tắm biển dịp cuối tuần, nghỉ lễ

Sự lựa chọn điểm nghỉ ngơi tại các bãi tắm ven biển dịp nghỉ lễ, cuối tuần cho thấy nhu cầu cao về du lịch biển của người dân và du khách. Do đó, nhu cầu này cần được đáp ứng một cách an toàn. Đi đôi với việc sẵn sàng mở cửa bãi tắm, các địa phương cần có giải pháp vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, cũng như an toàn về phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích khi tắm biển.