TT-Huế: Sau lũ, cá chết trắng lồng vùng cửa biển Thuận An

Chiều 15/11, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), cho biết, cá nuôi lồng của hàng chục hộ dân ở vùng cửa biển Thuận An, cuối nguồn sông Hương và phá Tam Giang, bị chết hàng loạt trong hai ngày lại đây chưa rõ nguyên nhân, với số lượng gần chục tấn, gây thiệt hại nặng cho người nuôi.

Cá nuôi lồng bị chết xảy ra chủ yếu ở hai tổ dân phố gần cửa biển của thị trấn Thuận An là An Hải, Hải Tiến. Cá bị chết đã nuôi được gần 11 tháng, chủ yếu là giống hồng mỹ, cá chẽm... Người dân đã tiêu tốn rất nhiều tiền của, công sức đầu tư nuôi cá, hiện gần như mất trắng. Trong ngày 15/11, do cá chết không ngừng, ngư dân đồng loạt vớt cá lên “bán tháo”, nhưng bị rớt giá thê thảm, chỉ bằng 1/4 giá trị so với mọi khi.

Bơ phờ bên 4 lồng cá nuôi gần một năm đã chết gần hết, bà Nguyễn Thị Vĩnh (tổ dân phố An Hải, Thuận An) cho biết, sau lụt, cá nổi lờ đờ trên mặt nước, sau đó thì chết hàng loạt. Số lượng cá thương phẩm khoảng 2 vạn con đạt trọng lượng 1,5kg con của bà Vĩnh hẩu hết phải vớt bỏ, một số ít bán tháo để vớt vát chút vốn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều hộ nuôi cá lồng tại Thuận An cũng bị mất trắng như bà Vĩnh.

Theo ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, năm nay ngư dân địa phương nuôi 850 lồng cá ven cửa biển. Thống kê bước đầu cho thấy, có trên 7 tấn cá lồng nuôi nhiều tháng (chủ yếu giống hồng mỹ) bị chết. Hiện, cá lồng bị chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. “Nguyên nhân ban đầu khiến cá nuôi chết hàng loạt vùng cửa biển Thuận An có thể do bị “sốc” ngọt, thiếu ô-xy bởi thời gian vừa qua có mưa lớn ở thượng nguồn, khiến lượng nước bạc đổ về nhiều. Cá bị sốc ngọt nếu thu hoạch kịp thời vẫn có thể chế biến làm thực phẩm bình thường. Chính quyền địa phương chỉ đạo cán bộ về kiểm tra, nắm tình hình để có hướng xử lý, hỗ trợ bà con nuôi cá khắc phục hậu quả”, ông Phước cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi & Thú y TT-Huế, nhận định: đối tượng cá nuôi (hồng mỹ) của ngư dân tại Thuận An không phù hợp và không chống chịu được với môi trường nước bạc (nước lũ). Bên cạnh đó, mật nuôi dày, không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cũng là nguyên nhân khiến cá nuôi bị chết.

