TT-Huế: Trường THPT đầu tiên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung

Nghệ An có máy xét nghiệm chẩn đoán COVID-19

Ngày 30/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, tỉnh đã lắp đặt, đưa vào hoạt động máy xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR.

Theo đó, Bộ Y tế chuyển giao chiếc máy xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR, đồng thời tập huấn sử dụng cho cán bộ y tế tỉnh Nghệ An. Chiếc máy được đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Như vậy, Nghệ An có thể lấy mẫu xét nghiệm cho 25 đến 30 người/ ngày. Nếu trường hợp xét nghiệm ở Nghệ An cho kết quả dương tính với COVID-19 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tiếp tục gửi mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm thêm một lần nữa, trùng khớp mới công bố kết quả.