Từ 17/6: Giá vé qua trạm BOT 830 Long An cao nhất 165.000 đồng

Ngày 16/6, đại diện UBND tỉnh Long An cho biết Phó Chủ tịch Phạm Văn Cảnh đã có Quyết định số 2004/QĐ-UBND chấp thuận cho công ty TNHH B.O.T ĐT 830 được tổ chức thu giá dịch vụ đường bộ tại trạm thu giá dịch vụ đường bộ Bến Lức thuộc xã An Thạnh (huyện Bến Lức) và xã Hựu Thành (huyện Đức Hòa) kể từ 0 giờ ngày 17/6 để hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 830 và ĐT 824, đoạn từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa (Long An).

Cụ thể: Theo phương án được thống nhất, giá vé qua trạm trong khoảng từ 25.000 đồng đến 165.000 đồng tùy vào tải trọng xe. Xe đi qua hai trạm trên cùng hướng trong cùng ngày chỉ trả tiền cho một lần mua vé. Giá vé tháng 750.000 - 4.950.000 đồng, vé quý 2.025.000 - 13.365.000 đồng.

Từ ngày 17/6, Trạm BOT Bến Lức bắt đầu thu phí hoàn vốn dự án với giá vé cao nhất 165.000 đồng

Các phương tiện kinh doanh có chủ sở hữu nằm trong các xã An Thạnh, Lương Hoà, Lương Bình, Tân Hoà (huyện Bến Lức) và xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hoà) nếu mua vé tháng và vé quý sẽ được giảm 20%.

Các phương tiện từ 30 ghế ngồi trở xuống của chủ sở hữu trong phạm vi hai trạm thu phí sẽ được miễn phí.

Ông Phạm Văn Cường, giám đốc công ty Băng Dương (đại diện chủ đầu tư) cho biết nhà đầu tư cam kết sẽ thực hiện cứu hộ, cứu nạn trên tuyến đường một cách kịp thời và miễn phí hoàn toàn cho tất cả các phương tiện, người dân đi trên đường.

Mục tiêu dự án là nâng cao năng lực trung chuyển hàng hoá từ các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Long An, đồng thời tăng cường vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM.

Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT 830 và ĐT 824 (từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa) được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT.

Ông Phạm Văn Cường, giám đốc công ty Băng Dương (đại diện chủ đầu tư) cho biết giá đất trong khu vực tăng từ 6 -8 lần sau khi thực hiện dự án

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh, đây là một trong ba dự án trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X. Nhà đầu tư là liên danh Băng Dương – Bamboo Capital.

Đoạn từ thị trấn Đức Hòa đi Bến Lức là trục giao thông huyết mạch cho phát triển kinh tế xã hội khu vực giáp TPHCM, nối liền khu vực phát triển công nghiệp năng động với QL1A và khu cảng Long An, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Dự án được khởi công từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2018 công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư (kể cả lãi vay) khoảng 1.079 tỷ đồng.

Chiều dài toàn tuyến gần 24 km, điểm đầu tuyến tại cầu An Thạnh và điểm cuối tuyến tại Ngã ba giao với ĐT 825 (trước công viên Võ Văn Tần). Mặt đường rộng 15 m với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết công trình là một trong ba dự án giao thông trọng điểm của tỉnh

Thời gian thu dự kiến là 19 năm, thời gian thu giá cụ thể sẽ được tính toán sau khi quyết toán dự án kết hợp với việc xác định lưu lượng xe.

Ông Phạm Văn Cường cho hay sau khi tuyến đường được đầu tư đưa vào khai thác, giá đất trong khu vực đã tăng gấp 6-7 lần.

Cụ thể: giá đất trước khi làm đường là 800 triệu đồng/ha, hiện nay được rao bán với giá 5 -6 tỷ đồng/ha.

Huy Thịnh