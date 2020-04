Từ đêm nay, gió mùa đông bắc về, Bắc Bộ trời chuyển rét

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết trên cả nước từ hôm nay đến hết thứ Sáu tuần sau (11-17/4).

Tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống nước ta nên từ đêm nay đến hết ngày mai có mưa dông nhiều nơi. Khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ đêm nay đến hết thứ Ba, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi xuất hiện rét đậm với nhiều nơi dưới 14 độ.

Từ thứ Hai, trời giảm mưa, riêng khu Tây Bắc vẫn có mưa rào và dông rải rác. Từ thứ Tư, miền Bắc hết mưa, trời chuyển nắng.

Tại Trung Bộ, từ gần sáng và ngày mai, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ ngày mai, mưa to có khả năng mở rộng về phía Nam từ Quảng Trị đến Phú Yên. Từ đêm thứ Hai, mưa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong các ngày từ Chủ Nhật đến thứ Ba, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Từ ngày thứ Tư nhiệt độ tăng dần, trời hửng nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến thứ Sáu tuần sau duy trì thời tiết ngày trời nắng, chiều tối cục bộ có mưa rào và dông. Riêng chiều và tối Chủ Nhật và thứ Hai có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả nắng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.



Thủ đô Hà Nội, từ tối đến đêm nay (11/4) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ thứ Hai, mưa giảm. Từ đêm nay trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ. Trời rét kéo dài ở Hà Nội từ ngày 12-14/4. Từ ngày thứ Tư, trời chuyển lạnh về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng.

Nguyễn Hoài