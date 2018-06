Từ ‘lớp học lộng gió’ đến hành trình ‘cùng xây tương lai’

Những lớp học “bốn bề lộng gió”

Thế nhưng, ước mơ tưởng chừng giản đơn ấy không chỉ thật lớn lao với các bé, mà còn là thách thức không nhỏ với địa phương, những người thầy và cả phụ huynh.

Nằm tiếp giáp với biên giới Việt – Lào, thôn Ba Ngày là một trong những điểm thôn đặc biệt khó khăn của xã Tà Long, huyện Dakrong. Với địa thế hiểm trở cùng điều kiện kinh tế kém phát triển, từ lâu các em nhỏ ở Ba Ngày đã phải học tập trong tình trạng không chỉ thiếu thốn cơ sở vật chất mà còn thiếu an toàn nghiêm trọng. Đặc biệt, trường mầm non thôn Ba Ngày là luôn điểm “đáng báo động” nhất.

Cách đây vài năm, trường được dựng nên từ những vật liệu thô sơ do nhân dân tự đóng góp. Nền lớp học cũng như sân chơi vẫn là lớp đất mặt chưa được bê tông hóa, vách trường chỉ là những cọc tre, gỗ nhỏ quậy lại, mái tôn tạm bợ, thiếu chắc chắn…. Cùng với tình trạng thiếu thốn về vật chất, trường mầm non Ba Ngày còn nằm lọt thỏm giữa hai ngọn núi và những ngôi nhà dọc theo con suối cùng tên, địa hình hết sức hiểm trở. Vào mùa mưa, nước mưa có thể chảy xối xả từ trên mái xuống làm sách vở, giáo cụ đều ướt sũng không còn sử dụng được. Nhưng điều đó vẫn chưa thấm vào đâu so với những cơn gió Lào thổi mạnh khiến “ngôi trường” oằn mình tưởng chừng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cái học của thầy và trò luôn đi kèm với nỗi lo và cả những mong ước về một mái trường luôn bình yên, vững vàng trước mưa gió.

Nơi đây, các em nhỏ không chỉ phải học tập và sinh hoạt trong môi trường thiếu an toàn, mà con đường đi học của các em cũng gian nan và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Đặc biệt khi bước vào mùa mưa, nước suối dâng cao, đường đi trơn trượt, các em phải đối mặt với rất nhiều trở ngại và nguy hiểm.

Câu chuyện của trường mầm non thôn Ba Ngày chỉ là một trong số ít những trường hợp khó khăn trên cả nước. Hiểm nguy rình rập, nơm nớp lo sợ - đó chính là tình cảnh chung của nhiều thầy trò các địa bàn khó khăn khi theo đuổi con chữ từng ngày. Đi từ sự thấu hiểu và lắng nghe những gian nan đó, không ít doanh nghiệp hiện nay vẫn đang dành nhiều tâm huyết và nguồn lực của mình để giúp hành trình chinh phục học vấn của các em vùng cao, vùng xa bớt chông gai hơn. Trở lại với thôn Ba Ngày, những ngày cuối tháng 4/2018, trong cơn gió lào ngai ngái khô khốc, dự án “Cùng xây tương lai” đã đặt chân đến nơi này mang theo cho thôn một điểm trường mầm non đúng nghĩa. Mái trường nhỏ với 1 phòng học đã được xây mới hoàn toàn trên nền đất chắc chắn nằm sát bên cạnh điểm trường cũ do một hộ dân hiến tặng. Công trình được thiết kế và xây dựng theo mô hình trường học phòng chống thiên tai, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi mầm non và hệ thống công trình phụ trợ hoàn chỉnh. Đây là món quà thực sự ý nghĩa dành tặng cho các em nhỏ tại đây giúp các em được tận hưởng không gian học tập và vui chơi tiện nghi, an toàn. Sau đó không lâu, tháng 5/2018 những lớp học mới của trường mầm non Nà Dé (Hà Giang) cũng đã khánh thành. Điểm trường mới với mô hình trường học An toàn sẽ là nơi gắn bó của biết bao em nhỏ và gia đình khi mưa bão ập đến nơi vùng núi Tây Bắc vốn chịu nhiều cơn lũ dữ đang quét qua. 5 năm một hành trình “Cùng xây tương lai” Với chi phí tài trợ từ quỹ “The Chairman’s Challenge” - một chương trình đăng ký tình nguyện hàng năm do Tập đoàn Prudential phát động dành cho toàn thể nhân viên Prudential toàn cầu, “Cùng xây tương lai” có thể xem là dự án điển hình đã tiếp thêm niềm vui đến trường cho nhiều trẻ em ở các vùng sâu, rẻo cao trên cả nước. Sau 5 năm triển khai, tổng nguồn vốn tài trợ tại Việt Nam đạt 33,6 tỷ đồng, nâng cấp và xây mới 26 ngôi trường nhằm mang đến một cơ sở học tập tốt hơn cho khoảng 2.000 học sinh tại các tỉnh thành trên cả nước. Không chỉ đảm bảo về cơ sở vật chất an toàn, tiện ích cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa, dự án còn giúp nâng cao kỹ năng của giáo viên để sử dụng các tài liệu và phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm hỗ trợ tốt hơn nhu cầu giáo dục cụ thể của trẻ em vùng dân tộc thiểu số. 26 trường học trong khuôn khổ dự án “Cùng Xây Tương Lai” được xây dựng chắc chắn và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học, cùng hệ thống công trình phụ trợ đạt chuẩn, các em học sinh đã, đang và sẽ được học tập trong môi trường an toàn, tiện nghi, sạch sẽ.

Trường Mầm Non Cán Chu Phìn (Hà Giang) khang trang sạch đẹp trong ngày chào đón các tình nguyện viên Prudential trở lại thăm trường trong “Hành trình gắn kết yêu thương” Bên cạnh hoạt động xây trường, Prudential còn triển khai “Hành trình Gắn Kết Yêu Thương” với chuyến xe chở hơn 400 tình nguyện viên thăm lại 24 ngôi trường do Prudential xây dựng để tìm hiểu, động viên thầy và trò sau khi có cơ sở học tập mới. Tại mỗi chặng dừng chân, đoàn tình nguyện của Prudential Việt Nam đã tham gia những hoạt động ý nghĩa như trồng cây xanh tạo bóng mát sân trường, tặng sách, trang hoàng phòng học, tổ chức các hoạt động mang tính gắn kết như vui lễ Trung thu, chơi trò chơi cùng với các em học sinh… Được biết, “Cùng xây tương lai” là một trong những dự án thường niên thuộc chuỗi hoạt động xã hội và hỗ trợ cộng đồng của Prudential Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ vì một xã hội phát triển bền vững, tháng 11-2014, Prudential Việt Nam vinh dự là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ duy nhất tại Việt Nam và khu vực châu Á nhận Giải thưởng Công ty Bảo hiểm có trách nhiệm xã hội và đóng góp cho cộng đồng tốt nhất châu Á từ Tạp chí Bảo hiểm châu Á - AIR.

P.V