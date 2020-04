Tự nhận mắc COVID-19, nam thanh niên bị phạt 4 triệu đồng

Quảng cáo

Ngày 3/4, UBND xã Nghĩa Tiến (TX. Thái Hòa, Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Mai Văn H. (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Tiến) về hành vi vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, trong lúc ngồi chơi, H. nói với mọi người rằng mình dương tính với COVID-19 khiến nhiều người dân trên địa bàn hoang mang, lo sợ.

Mai Văn H. tại cơ quan công an

Nhận được tin, Ban công an xã Nghĩa Tiến gọi H. lên làm việc. Tại cơ quan công an, H. cho biết bản thân không nhiễm COVID-19. Việc H. tự nhận mình nhiễm bệnh là để hù dọa người khác.

Căn cứ theo Nghị định 176, UBND xã Nghĩa Tiến ra quyết định xử phạt hành chính Mai Văn H. 4 triệu đồng, đồng thời thông báo rộng rãi cho người dân trên địa bàn biết để nhanh chóng ổn định tình hình.

Trước đó, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cũng đã tiến hành xử phạt Vi Văn T. (trú xã Cắm Muộn) 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, tự nhận mình dương tính với COVID-19.

Thu Hiền