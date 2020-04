Từ Phú Yên lên Đắk Lắk cậy cốp xe máy trộm tiền trong 5 giây

Quảng cáo

Ngày 24/4, Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã chuyển giao vụ đối tượng Ngô Quốc Trung (SN 1976) chuyên mở cốp xe máy trộm tài sản cho cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, khoảng 13h 30’ ngày 23/ 4, Công an phường Tự An cùng bảo vệ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện, bắt quả tang Trung có hành vi mở cốp xe máy trộm cắp tài sản tại bãi giữ xe bệnh viện.

Thông tin ban đầu, Trung khai từng là thợ sửa xe máy nên biết cách mở cốp xe rất nhanh. Do cần tiền tiêu xài, Trung bắt xe từ Phú Yên lên TP Buôn Ma Thuột trộm tài sản. Trước khi bị bắt Trung đã mở 4 cốp xe máy, lấy gần 7 triệu đồng tiền mặt, 5 chiếc nhẫn và 1 dây chuyền vàng, tổng tài sản trộm khoảng 30 triệu đồng. Chỉ một thanh móc kim loại nhỏ Trung có thể mở được cốp xe máy trong vòng 5 giây, động tác mở cốp rất giống người dùng chìa khóa mở xe nên rất khó bị phát hiện.

Huỳnh Thủy