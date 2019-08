Từ vụ Gateway: Bộ Lao động đề nghị dạy kỹ năng phòng chống tai nạn ở trẻ em

Quảng cáo

Theo đại diện Cục Trẻ em, trong các ngày 6 và 7/8/2019, báo chí, truyền thông đưa tin về việc một học sinh lớp 1 Trường phổ thông liên cấp Gateway ở Hà Nội tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh. Đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngay tại Thủ đô vào dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới.



Theo thông tin ban đầu, Cục Trẻ em cho rằng sự việc xảy ra có thể do trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ giám sát việc đưa đón học sinh đã bỏ quên cháu bé trên xe. Do đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ em trong năm học mới, Cục Trẻ em đề nghị: Các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và gia đình thường xuyên kiểm tra môi trường học tập, vui chơi trong và ngoài trường học đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Ngành giáo dục đào tạo xây dựng và triển khai nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em và kỹ năng sống cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên nhân viên làm việc trong trường học.

Ban Giám hiệu, giáo viên các trường học rà soát, quy định nhiệm vụ kết nối, trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên với gia đình, cha mẹ, đặc biệt là đối với cấp học mầm non, tiểu học, học sinh mới chuyển cấp, chuyển trường.

Trước đó, trưa ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự liên quan đến việc cháu L.H.L (6 tuổi) tử vong khi bị bỏ quên trên xe.

Vũ Phong