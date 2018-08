Tuần tới, Bắc Bộ mưa lớn, thủy điện tiếp tục xả lũ

Miền Bắc, Bắc Trung bộ mưa lớn

Chiều 11/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sau khi đi vào bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), khả năng sẽ bẻ hướng về phía vịnh Bắc bộ, gây đợt mưa lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể kéo đến hết tuần tới.

Khoảng 13 giờ ngày 11/8, ATNĐ nằm ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sau đó, ATNĐ hầu như ít dịch chuyển, trước khi bẻ về hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 12/8, ATNĐ vẫn nằm trên bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, hoàn lưu của ATNĐ sẽ di chuyển dần về phía Tây và duy trì dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc bộ, với xoáy thấp dịch dần về phía Bắc bộ, sau đó đi xuống phía Bắc Trung bộ. Do vậy, từ đêm 13/8 ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to. Đợt mưa này sẽ tăng nhanh từ đêm 14/8 và kéo dài đến hết tuần tới (17-18/8).

Thủy điện Hòa Bình tiếp tục xả lũ

Cùng ngày, do mực nước trong hồ cao quá mức quy định, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã lệnh để hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở thêm cửa xả đáy thứ 3 vào chiều 11/8. Theo tính toán, khoảng 11 giờ ngày 11/8, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 106,43m, lưu lượng nước về hồ đạt 4.312 m3/s, tổng lưu lượng xả (tính cả qua 2 cửa xả đáy và phát điện) là 5.613 m3/s. Như vậy, hiện hồ thủy điện Hòa Bình đã mở 3 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 1 cửa và hồ Tuyên Quang mở 2 cửa xả đáy.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu thủy điện Hòa Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng nước đến hồ, mực nước ở thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương và các cơ quan liên quan quyết định điều hành trong thời gian tới. Các địa phương khu vực hạ du các hồ thủy điện cần tổ chức kiểm tra, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn hạ du khi các hồ chứa tăng cường xả lũ.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hiện mực nước thượng lưu ở các hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang đang cao hơn so với mực nước cho phép. Dự báo trong 5 ngày tới, dòng chảy đến các hồ chứa có khả năng tăng, từ ngày 14-15/8, trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng đạt mức BĐ2 đến BĐ3. Lưu lượng trung bình đến hồ Sơn La là 4.470m3/s, hồ Hoà Bình là 5.750 m3/s; lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La là 6.00m3/s, hồ Hòa Bình là 10.000m3/s. Trong 5 đến 10 ngày tới, dòng chảy đến các hồ có khả năng tăng.

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, thời gian gần đây, một số hồ chứa thủy điện chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin và số liệu trong một số trường hợp còn thiếu chính xác. Điển hình là trong thời kỳ lũ chính vụ hiện nay, các hồ đang vận hành xả lũ. Mặt khác, trong nhiều thời điểm cần hạ mực nước thượng, các hồ chưa thực hiện phát điện tối đa để tăng hiệu quả nguồn nước. Vấn đề trên đã ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống thiên tai. Văn phòng Ban chỉ đạo đã có văn bản cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phải chỉ đạo các công ty thủy điện khắc phục tình trạng trên.

Phạm Anh