Tuần tới công bố nguyên nhân vụ trật bánh, lật tàu tại Nam Định

Cũng chiều 17/5, thượng tá Nguyễn Thanh Tuyền, Trưởng Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Nam Định khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Tuy nhiên, theo một cán bộ thâm niên của nhành đường sắt thì nguyên nhân vụ việc này nằm ở nội tại ngành đường sắt. "Đoàn tàu đang lưu thông bình thường trên tuyến đường độc đạo dành riêng cho đường sắt, khi xảy ra tai nạn không có bất kỳ chướng ngại vật hay va chạm gì thì nguyên nhân chỉ có thể do chính lỗi từ ngành đường sắt. Cụ thể ở đây là hoặc lỗi do đường sắt không đảm bảo thì trách nhiệm thuộc về Công ty CP đường sắt Hà Ninh là đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt này, nếu không do đường thì lỗi tai nạn đương nhiên sẽ do đơn vị quản lý đầu máy, toa xe chứ không thể đổ trách nhiệm cho ai", vị cán bộ này cho biết.

Vụ tai nạn phá huỷ khoảng 1km dường sắt, gây thiệt hại hàng tỉ đồng - Ảnh: Hoàng Long

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên không gây thiệt hại về người. Cũng theo Trưởng Ban An Ninh, An toàn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Phạm Nguyễn Chiến, đến thời điểm này chưa có con số chính xác về thiệt hại về kinh tế do tai nạn này gây ra. "Tổng công ty đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đến vụ việc rà soát, thống kê thiệt hại và báo cáo để xử lý".

Tuy nhiên, ước tính thiệt hại do vụ trật bánh, lật tàu này gây ra ít nhất cũng lên đến vài tỉ đồng.

Đến 17 giờ chiều 13/5, sự cố mới được khắc phcuj, gây ánh tắc tuyến đường sắt hơn 8 tiếng - Ảnh: Hoàng Long

Cụ thể, theo một nguồn tin của Tiền Phong thì trước khi toa xe bị lật ra khỏi đường ray, đoàn tàu đã trật bánh ở cách đó khoảng 600m nhưng lái tàu không phát hiện được nên vẫn cho tàu chạy tiếp. Chỉ khi bánh xe bị trật bánh va phải tấm đan bê- tông lát trên đường ngang ở vị trí rẽ vào xóm 3, xã Mỹ Hưng (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) thì tai nạn mới được phát hiện và dừng tàu.

"Các bánh xe bị trật bánh đã chém nát hạ tầng đường sắt gồm tà vẹt, giá chịu lực ở suốt chiều dài hơn 1km. Đơn vị thi công đã phải thay thế trên 1.000 thanh tà vẹt và hệ thóng chịu lực đi kèm, tốn phí trên 1 tỉ đồng, chưa tính đến đơn giá của gần 100 công nhân, 2 xe cẩu trọng lượng 100 tấn và các phương tiện khác", nguồn tin này cho biết.

Ngành đường sắt phải thuê 2 xe cẩu chuyên dụng 100 tấn/xe mới cầu được toa tàu bị tai nạn - Ảnh: Hoàng Long

Theo thống kê sơ bộ của ngành đường sắt, tai nạn còn làm hư hỏng 3 toa xe, đặc biệt làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc- Nam suốt hơn 8 giờ đồng hồ khiến các ga lân cận phải dùng phương tiện khác trung chuyển hành khách, hàng hoá để kịp lịch trình. Tổng thiệt hại do vụ tai nạn gây ra không dưới vài tỉ đồng.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, lúc 8 giờ 50 phút ngày 13/5, đoàn tàu chở bị tai nạn tại vị trí xóm 3. xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định khiến tuyến đường sắt Bắc- Nam bị tê liệt hơn 8 giờ. Cục đường sắt VN cho biết, đoàn tàu không va phải chướng ngại vật gì nhưng 2 toa xe số hiệu 232183, 232176 đã trật bánh, toa xe khác mang số hiệu 231548 bị lật hẳn khỏi đường sắt xuống ven đường ra. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hoàng Long