Tung tin chợ Bình Chánh đóng cửa 15 ngày, người phụ nữ bị phạt 10 triệu

Công an huyện Bình Chánh, TPHCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với bà N.T.N.H (ngụ huyện Bình Chánh) vì tung tin thất thiệt lên facebook cá nhân gây hoang mang dư luận về dịch COVIV-19.



Theo đó, chiều 30/3, bà H. đi chợ Bình Chánh để mua nhu yếu phẩm cho gia đình và nghe một số người nói ngày mai (31/3) chợ Bình Chánh nghỉ bán nên về đăng thông tin chợ bị phong tỏa 15 ngày lên facebook cá nhân.

Công an huyện Bình Chánh nhận định việc bà H. đăng tải nội dung trên trang cá nhân facebook của mình nhưng không kiểm chứng các thông tin trước khi đăng tải. Đồng thời, khi trả lời các bình luận trên facebook về thông tin do mình đưa lên bà Hiền khẳng định hoàn toàn chính xác khiến nhiều người tò mò, hoang mang.

Làm việc với cơ quan công an bà H. thừa nhận hành vi của mình là sai, tự gỡ thông tin đã đăng tải không đúng sự thật và viết cam kết không tái phạm. Do đó Công an Huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. số tiền phạt là 10 triệu đồng.

