Tướng Phan Văn Vĩnh ở đâu trước khi bị bắt?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh, (SN 1955 tại Nam Định), nguyên trung tướng, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Ông Phan Văn Vĩnh, sinh ngày 19/5/1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Từ sau khi về hưu vào tháng 4/2017, ông về quê sinh sống tại ngôi nhà nằm ở 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Với diện tích khoảng "500 đến 720 m2", ngôi nhà này tọa lạc trên 2 mặt đường Hùng Vương và cắt ngang đường Hàn Thuyên với 3 cổng vào nhà ở 3 vị trí khác nhau, 2 cổng nằm trên đường Hàn Thuyên, 1 cổng nằm trên đường Hùng Vương (1 cổng trên đường Hàn Thuyên đã được bịt lại).

Theo người dân xung quanh, "ông Vĩnh từ ngày về hưu thì về ở đây là chủ yếu, ông ấy chưa có sổ lương. Ông ấy đam mê cây cảnh nên nhà nhiều cây cảnh rất đẹp."

"Nhà ông Vĩnh có mẹ già năm nay đã 84 đến 85 tuổi, cụ rất hay giao lưu với mọi người, mấy năm trước làm tổ trưởng tổ dân phố nhưng mấy năm nay sức khỏe yếu cụ không làm nữa. Từ khi ông Vĩnh về hưu ở đây thì cũng ít có dịp giao lưu với người xung quanh, thỉnh thoảng thấy ông ấy lấy xe máy đi đâu đó rồi lại về, vì đam mê cây cảnh nên cũng nhiều người qua lại xem cây"- một người dân sống gần nhà ông Vĩnh nói.

Theo ghi nhận, nhà ông Vĩnh có rất nhiều cây cảnh từ trước ra sau, nhiều cây có thế rất đẹp. Ngay trước cổng nhà ở đường Hùng Vương có một cây xà cừ với thế lạ, người dân xung quanh nói là "thế rồng bay".

Ông Phan Văn Vĩnh từng đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại biểu Quốc hội khóa 12. Trong sự nghiệp, ông Phan Văn Vĩnh nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm với danh tiếng oai hùng của Đội CSĐT Thành Nam trong chiến dịch 135 tấn công tội phạm từ những năm 80 - 90 của thế kỷ trước. Sau này, là phó tổng cục trưởng, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông ghi dấu ấn đậm nét khi từng là Trưởng ban điều tra nhiều chuyên án lớn như vụ thảm sát do Lê Văn Luyện (Bắc Giang) gây ra, vụ bắt "bầu" Kiên và đồng phạm, vụ thảm sát ở Bình Phước…

Hình ảnh ghi nhận về ngôi nhà nơi ông Phan Văn Vĩnh ở sau khi về hưu.

