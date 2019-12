Tướng Xô: Sẽ điều tra cả những năm trước nếu có dấu hiệu gian lận thi cử

Quảng cáo

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2/12, báo chí đặt cây hỏi, tại phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại Hà Giang vào cuối tháng 10 vừa qua, Hội đồng xét xử có kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xem xét 2 trường hợp đã thi đỗ vào trường công an năm 2017 có dấu hiệu gian lận và kiến nghị xem xét việc mở rộng điều tra thi cử năm 2017 tại địa phương này. Xin hỏi Bộ Công an đã nhận được các kiến nghị này chưa và quan điểm của Bộ ra sao?”.

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay: Vụ gian lận thi cử xảy ra năm 2018 đã được tiến hành điều tra xử lý rất quyết liệt. Nhiều người vi phạm đã bị xử lý. Việc xử lý là đúng người, đúng tội.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang liên quan đến gian lận thi cử năm 2017 tổ chức tại Hà Giang.

Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã làm nghiêm vụ thi cử năm 2018, 2019. Vì vậy, không có lý do gì, Bộ Công an không tiếp tục tiến hành điều tra nếu có dấu hiệu gian lận.

"Thậm chí, nếu các năm trước đó có dấu hiệu gian lận thi cử, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra xử lý và khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí" - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin.

Luân Dũng - Văn Kiên