Ùn ứ hàng nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh

Ùn tắc kéo dài

Chiều 2/2, xuất hiện hiện tượng ùn ứ xe chở hàng nông sản đỗ dài khoảng 10 km từ cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đến khu vực thành phố Lạng Sơn. Con đường quốc lộ 1A giống như đoàn tàu khổng lồ, dài ngoằng và tiếp tục có những xe container từ miền Trung, miền Nam đổ về. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, hàng nghìn tấn hàng hóa, trong đó chủ yếu là chuối, thanh long, dưa hấu, chôm chôm hiện đang “nằm chết dí” trên cung đường dẫn đến cửa khẩu Lạng Sơn mong ngóng xuất hàng để kịp ngày về quê ăn tết.

Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh cho biết: do thời tiết buốt lạnh và “cung lớn hơn cầu” nên tuần nay có hiện tượng ùn ứ hàng nông sản, hoa quả ở khu vực cửa khẩu. Trung bình một ngày, lực lượng chức năng đã cho thông quan 260 xe container xuất bán sang chợ Pò Chài (Trung Quốc), tuy nhiên do lượng xe đổ về quá nhiều nên hai ngày qua, ô tô đã đỗ tràn ra cả quốc lộ.

Anh Hoàng, lái xe biển số 51R-031.49 chở nông sản từ miền Nam ra đến Lạng Sơn và đang bị tắc ở khu vực Tam Lung (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) ngao ngán cho biết: anh đến Lạng Sơn đã hai ngày nay và với tốc độ di chuyển theo “nốt” (sự điều tiết của CSGT Lạng Sơn) thì không biết bao giờ mới đến lượt thông quan bán hàng qua biên giới. Theo anh Hoàng, với thời tiết như hiện nay thì hoa quả sẽ nhanh chín, xuống mã, hư hỏng. Thêm nữa, thấy cảnh tượng này phía Trung Quốc sẽ dìm, ép giá nên các chủ hàng cầm chắc cái lỗ trong tay.

Bên cạnh phải đối mặt với cái rét như cắt da, cắt thịt, các tài xế còn phải lo giữ hàng. Họ không dám ngủ, thi thoảng phải dạo quanh xe vài vòng, phòng ngừa kẻ xấu tấn công người và hàng hóa. “Chúng tôi đã nằm chờ ở Lạng Sơn gần một tuần, chỗ ăn, ở, vệ sinh không có nên rất cực khổ. Các quán bán bún, mì tôm, bánh mì dạo tạm bợ, mất vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng được bán với giá đắt cắt cổ, tuy thế, chúng tôi vẫn nhắm mắt ăn vì không còn sự lựa chọn nào khác”, một lái xe người Bình Định tâm sự.

Chung tay giải quyết

Theo các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, năng lực bến bãi ở Pò Chài (Trung Quốc) hạn chế, thương lái người Trung Quốc rất nhiều, nhưng chủ yếu liên hệ mở thùng container xem hàng, rất ít giao dịch thành công. Nhất là số lượng xe container biển số Trung Quốc đến nhập hàng hoa quả Việt Nam cũng ít, chưa bằng 1/10 lượng xe của Việt Nam. Giải quyết tình trạng trên, các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Công an địa phương tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thông quan hàng hóa.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã có ý kiến chỉ đạo lực lượng Hải quan, Biên phòng tiếp tục làm việc với ngành hữu trách nước bạn cùng tháo gỡ tình trạng ùn ứ. Cụ thể, chấp thuận việc kéo dài thời gian thông quan tới 21h thay vì 17h như bình thường và làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật. Trung tá Phương Thúc Định (Phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, lực lượng công an địa phương tăng cường quân số, lên kế hoạch chi tiết phân luồng các hướng lên cửa khẩu. “Chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình để giải quyết triệt để việc giành nhau đưa xe lên phía cửa khẩu cũng như làm tốt công tác đảm bảo trật tự, trị an ở vị trí các xe dừng, đỗ trên quốc lộ 1A”, Trung tá Định nói.

Tình trạng ùn ứ hàng nông sản có thể diễn ra trong mấy ngày nữa, tỉnh Lạng Sơn khuyến nghị chủ hàng, lái xe cập nhật thông tin để có kế hoạch thu mua hàng hóa cũng như sắp xếp phương tiện chuyên chở hợp lý trong thời điểm ách tắc, cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Nguyễn Duy Chiến