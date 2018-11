Ứng phó bão số 9: Hồ Dầu Tiếng không được bất ngờ xả lũ

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Tây Ninh, khu vực Nam Bộ (trong đó có tỉnh Tây Ninh) cơn bão số 9 có mưa to, kèm theo lốc xoáy, gió mạnh và sét, gió mạnh và sét. Để ứng phó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) có Công văn đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở NN&PTNN, Cty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, Cty khai thác thủy lợi Tây Ninh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Núi Bà Đen sáng có mây che phủ tầm nhìn xa. Ảnh: Tân Châu

Sở NN&PTNT là Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tây Ninh chủ động tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, diễn biến tình hình thời tiết, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân chủ động phòng tránh, ứng phó cơn bão số 9.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra; hỗ trợ sơ tán, cứu nạn, cứu hộ theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố.

Sáng sớm nhiều nơi trên địa bàn Tây Ninh có mưa nhỏ. Ảnh: Tân Châu

Hai Cty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, Cty khai thác thủy lợi Tây Ninh chủ động theo dõi diễn biến tình hình mưa từ các cơ quan khí tượng thủy văn, mực nước và lưu lượng nước về hồ chứa nước; kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa phù hợp.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tây Ninh lưu ý các Cty đang quản lý, vận hành hồ nước Dầu Tiếng là Cty Dầu Tiếng – Phước Hòa và Cty Thủy Lợi Tây Ninh không xả lũ bất ngờ gây ảnh hưởng đến hạ du, tính toán, tích nước hợp lý để chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước mùa khô 2019. Kiểm tra việc vận hành hồ chứa, đối với hồ có cửa van xả lũ phải chủ động vận hành xả lũ để ứng phó với mưa lớn, khắc phục ngay các hư hỏng có nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn công trình và an toàn cho người dân vùng hạ du. Tăng cường kiểm tra công trình thủy lợi, các hệ thống kênh tiêu thoát nước, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu khi công trình xảy ra sự cố.

Rang sáng sớm nay, nông dân, công nhân vẫn vào vườn cạo mủ cao su bình thường. Ảnh: Tân Châu

Đối với UBND các huyện, thành phố, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tây Ninh chỉ đạo rà soát, kiểm tra xác định số hộ dân, vận nuôi phải di dời, địa điểm di dời, sơ tán người đến nơi an toàn khi có nguy cơ bị ảnh hưởng do cơn bão số 9. Có kế hoạch bảo vệ người, tài sản, vật nuôi, thông báo nhân dân tập trung thu hoạch lúa, mì… để tránh bị thiệt hại khi ảnh hưởng của bão gây ra mưa lớn.

Tân Châu