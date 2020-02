Ứng trực 24/24 kiểm tra y tế người về từ Hàn Quốc ở sân bay Nội Bài

Do công tác kiểm tra an ninh, kiểm tra y tế thực hiện nhiều bước cũng như đảm bảo an toàn trong quá tình phòng chống dịch, một số hành khách phải xếp hàng chờ tới lượt. Thượng tá Quách Văn Khôi - Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài thông tin, từ 21h ngày 26/2 Công an cửa khẩu thực hiện chỉ đạo của cấp trên làm thủ tục nhanh chóng cho những hành khách từ Hàn Quốc trở về, sau đó sẽ bàn giao lại cho các cơ quan chức năng kiểm dịch để tiến hành kiểm tra y tế, phân loại và hoàn thiện các tờ khai y tế và sau đó sẽ đưa về nơi cách ly theo kế hoạch.

Trước đó, cũng theo ghi nhận của phóng viên ngày 28/2, nhiều người dân đứng chờ tại sảnh nhà ga T2 - Sân bay quốc tế Nội Bài mong ngóng thân nhân trở về từ Hàn Quốc.