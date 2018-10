Va chạm liên hoàn trên quốc lộ 60, một phụ nữ bị thương nặng

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 18h ngày 25/10 xe máy mang BKS 47N8-9314 do một người đàn ông khoảng 60 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập (QL60), hướng đi từ đường Ấp Bắc về cầu Rạch Miễu. Khi xe đi đến đoạn Khu phố 4, phường 10, TP.Mỹ Tho thì bất ngờ va chạm vào xe máy 71B3-173.31 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến người đàn ông đi trên xe máy 73B3-173.31 rơi xuống đường còn chiếc xe vẫn lao thẳng về phía trước sau tai nạn. Tiếp đó, xe máy mang BKS 54Z4-2677 do một phụ nữ (chưa rõ tên tuổi) điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trờ tới va chạm vào xe máy này. Cú va chạm khiến người phụ nữ cùng chiếc xe máy lao lên dải phân cách cứng trên đường rồi ngã xuống đường bị chấn thương nặng nên được người dân gọi xe cứu thương đến đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, đội CSGT công an TP. Mỹ Tho kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an phường 10 để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được đội CSGT công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

Đức Thịnh