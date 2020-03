Vận tải giảm đến 80% lượng khách do dịch Covid-19

Quảng cáo

Văn bản số 1450 do Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà ký cho biết, sản lượng vận chuyển hành khách của các lĩnh vực vận tải bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch Covid-19. Cụ thể, vận tải hành khách liên tỉnh: giảm từ 40 - 50 %, trong đó các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm sản lượng giảm từ 30-40%; Bến xe Nước Ngầm sản lượng giảm 65%; Bến xe Yên Nghĩa sản lượng giảm 43%...

Vận tải bằng xe taxi: giảm 50 - 60 %. Vận tải Xe hợp đồng (bao gồm cả xe công nghệ), du lịch: giảm 70 – 80%, một số doanh nghiệp có mức ảnh hưởng lớn do số lượng phương tiện nhiều như Công ty Vận tải Newway-Tổng công ty vận tải Hà Nội, Hải Vân, ABC, Quảng An…

So sánh số lượng giảm thực tế của một số lĩnh vực, Sở GTVT Hà Nội đưa ra con số: nếu tháng 2/2019 sản lượng hành khách của vận tải hành khách liên tỉnh là 5,3 triệu lượt, nhưng tháng 2/2020 chỉ đạt 2,6 triệu lượt (giảm 41%); xe taxi tháng 2/2019 đạt 9,1 triệu lượt, tháng 2/2020 đạt 4,5 triệu lượt hành khách (giảm 50%); xe buýt tháng 2/2019 đạt 40,3 triệu, tháng 2/2020 đạt 28,3 triệu lượt (giảm 21%; xe hợp đồng tháng 2/2019 đạt 15,5 triệu, tháng 2/2020 đạt 3,6 triệu lượt (giảm 70%)…

Trước tình hình trên, để giảm khó khăn cho DN đồng thời đảm bảo an toàn cho môi trường vận tải hành khách, Sở GTVT đưa 6 đề xuất đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, có giải pháp. Trong các đề xuất này, có những nội dung, như: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vận tải trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả (đặc biệt đôi với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe); Hỗ trợ doanh nghiệp tìm đối tác, thị trường mới, qua đó sẽ tạo động lực phát triển hoạt động vận tải; xử lý tốt các tin đồn thất thiệt gây hưởng đến tâm lý người dân; Kết hợp phát triển vận tải theo chuỗi các giải pháp kích cầu đầu tư của các ngành khác.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư trong lĩnh vực vận tải; Xem xét các giải pháp giãn, hoãn nợ, miễn giảm lãi vay, giảm chi phí câu đường; giãn, hoãn thời gian nộp thuê, BHXH, ... đê giảm bớt gáng nặng cho doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn ra phức tạp; cho phép các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động cắt giảm bớt số chuyến, đồng thời không áp dụng việc xử lý vi phạm về sản lượng theo quy định.

Trọng Đảng