Vây bắt kẻ che giấu ‘trùm giang hồ’ khét tiếng

Ngày 28/12/2017, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt được Nguyễn Ngọc Hiền (còn gọi là Irắc, 31 tuổi, ngụ tại tổ 8, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum), người đã che giấu một đối tượng vừa bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên án 30 năm tù.