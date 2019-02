Về Bình Dương đi chợ phiên đặc biệt rạng sáng mùng 3 Tết

Phiên chợ Thủ Dầu Một rạng sáng mùng 3 Tết là phiên chợ đầu xuân. Thế nên với nhiều người, đến chợ không chỉ để mua hàng mà còn là mua lộc cầu may cho năm mới. Người mua hàng mở đầu bằng lời chúc mừng năm mới khiến cho không khí cả chợ ấm áp tình người.

4h sáng mùng 3 tết, chợ Thủ Dầu Một nhộn nhịp như ban ngày

Dạo quanh gian hàng thịt, gà, vịt… chẳng giống như ngày thường với tiếng ngã giá giữa người mua, người bán. Thay vào đó, người mua không những không mặc cả về giá mà còn “bo” luôn tiền dư. Ở hàng hoa, khách đã ghé thì hiếm về tay không, bởi giá cả không quan trọng vào thời điểm này.

Người mua, người bán trao nhau lời chúc đầu năm đầy chân tình

“Giá như ngày nào chợ cũng diễn ra với không khí vui tươi như thế này thì tuyệt vời. Bình thường khách đến mua hàng toàn chê đắt, chê xấu, hôm nay thì khác, cứ khách ghé vào là mua hàng”, bà Nguyên Thị Biết (bán hàng ở chợ Thủ Dầu Một) vui vẻ nói.

Cảnh mua bán nhộn nhịp rạng sáng mùng 3 tết tại chợ Thủ Dầu Một

Trong khi đó, chị Trần Diệu Hương (một người đi chợ) bày tỏ: “Lần đầu tiên tôi đi chợ sớm thế này. Hôm nay mùng 3 tết, tôi biết nhiều người mang hàng ra chợ bán may. Do đó, tôi đi chợ Xuân đầu năm để “mua” may mắn về nhà. Mọi người gặp nhau dù không quen nhưng vẫn chúc nhau năm mới khiến không khí thật ấm áp”.

Nhiều người mua hoa về cúng ngày mùng 3 tết

Do chợ Thủ Dầu Một nằm bên sông Sài Gòn nên thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa từ nơi khác đến. Từ đó, chợ Thủ Dầu Một phong phú và đầy đủ các mặt hàng, đặc biệt là hoa quả tươi từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đổ về.

Khách mua, người bán trao nhau lời chúc đầu năm

Được biết, chợ Thủ Dầu Một là ngôi chợ lớn nhất và có bề dày lịch sử lâu đời tại Bình Dương. Chợ Thủ Dầu Một tọa lạc tại phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lúc khởi nguồn, ngôi chợ Thủ Dầu Một được gọi là chợ Phú Cường. Theo lịch sử địa phương, vùng đất Phú Cường đến đầu thế kỷ XVII vẫn còn là đất hoang, cảnh quan nơi đây chính là những khu rừng rậm. Trong đó, hình ảnh nổi bật là những rừng dầu cổ thụ ở khu vực Chánh Nghĩa hiện nay, nhất là vùng ven sông lúc đó chỉ là những bãi lầy, ngập nước hình thành dần do phù sa sông Sài Gòn bồi đắp.

Chợ Thủ Dầu Một xưa (ảnh tư liệu) Chợ Thủ Dầu Một ngày nay

Về phía Nam của Phú Cường với những mái nhà ngói chìm trong những tán lá cây xanh. Con rạch nhỏ được phủ kín những thuyền buồm, ngôi chợ được đặt ở khúc rạch đầu tiên. Trước khi người Pháp xâm chiếm đồn binh Thủ Dầu Một năm 1861, thì chợ Phú Cường đã là nơi buôn bán sầm uất, nhiều xe cộ, ghe thuyền quy tụ về trao đổi buôn bán hàng hóa.

Đến năm 1935, người Pháp nhận thấy việc đầu tư vào chợ có lợi lớn, họ đã tiến hành phục hồi và biến đổi hoàn toàn chợ Phú Cường mô phỏng theo kiểu các ngôi chợ xưa ở Pháp có cấu trúc gần giống chợ Nam Vang (Campuchia) và chợ Bến Thành (Sài Gòn). Điểm đặc biệt của mô hình trên là họ vẫn tôn trọng, giữ nguyên vị trí cũ. Năm 1938, chợ Thủ Dầu Một được khánh thành với mô hình mới, kiến trúc phóng khoáng, trang nhã, vào thời đó và có lợi thế hơn nhiều nơi khác.

Hương Chi