'Vẽ' dự án 50 tỷ đồng nuôi bò trái quy định

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Lắk kiểm điểm, xử lý dứt điểm sai phạm.



Đó là việc "bơm" 50 tỷ đồng cho Cty TNHH liên hợp công-nông nghiệp bền vững Sao Đỏ (Cty Sao Đỏ) làm dự án tại thôn 8, xã Ea Lai, huyện Mđrắk.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đinh Xuân Hà,-Giám đốc Sở KH & ĐT Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đang tổng hợp lại các văn bản liên quan vụ việc này, do vụ việc xảy ra từ nhiệm kỳ trước. “Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch trước đây trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, chứ không phải thuộc Sở KH-ĐT. Hiện, chúng tôi đang rà soát lại, thu thập tất cả các văn bản liên quan mới có cơ sở kiến nghị xử lý”, ông Hà nói.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở KH&ĐT (chủ trì) phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh này kiểm điểm trách nhiệm của Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch (nay là Trung tâm xúc tiến đầu tư ) và các đơn vị liên quan đã tham mưu cho UBND tỉnh đồng ý chủ trương tạo mọi điều kiện để triển khai dự án của Cty Sao Đỏ, dẫn đến sai phạm...

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk chi tạm ứng hơn 50 tỷ đồng Ngân sách Nhà nước cho Cty Sao Đỏ làm dự án trái quy định. Dự án này kém hiệu quả, tiến độ thực hiện chậm, gây lãng phí tài nguyên, tranh chấp, khiếu kiện kéo dài...

Vẽ dự án “khủng”



Dự án của Cty Sao Đỏ được “vẽ trên giấy” có quy mô nuôi 13 nghìn con bò; trồng ngô hạt, ngô non, đậu nành và các loại cỏ làm thức ăn cho bò; quản lý, bảo vệ 71,5 ha rừng và trồng 96,5 ha rừng sản xuất... Tổng vốn đầu tư gần 224 tỷ đồng (không tính chi phí giải phóng mặt bằng). Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án được bắt đầu thực hiện đầu tư từ quý II/2012, hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác sử dụng vào quý IV/2012. Để dự án được đầu tư thuận lợi, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho công ty này thuê hơn 1.500 ha đất (thời hạn 50 năm) tại thôn 8, xã Ea Lai và nhiều chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu. Dự án còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi khác như: Miễn tiền thuê phần diện tích đất chăn nuôi gia súc trong 15 năm kể từ ngày hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động; Miễn tiền thuê phần diện tích quản lý, bảo vệ rừng trong 11 năm kể từ ngày hoàn thành đưa dự án vào hoạt động; Được hỗ trợ tín dụng và đào tạo lao động theo quy định... Đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Lắk còn lấy hơn 50 tỷ đồng ngân sách chi cho doanh nghiệp này làm dự án.

Địa phương cũng đã bàn giao hơn 1.000 ha đất để Cty Sao Đỏ triển khai dự án. Diện tích còn lại chưa làm xong do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư vì người dân khiếu kiện. Thực tế, doanh nghiệp này đã sử dụng hơn 450 ha, thế nhưng, dự án triển khai chậm, hiệu quả rất thấp so với kế hoạch được duyệt ban đầu. Cụ thể, công ty chỉ đầu tư khoảng 125 tỷ đồng (đạt 56% tổng vốn đăng ký đầu tư ban đầu); Diện tích trồng cỏ chăn nuôi bò đạt 24% so với kế hoạch; Số lượng bò hiện có là 3.223 con (đạt 24,9% so với kế hoạch), chủ yếu nhập bò sống từ các nước về nuôi vỗ béo để bán làm thịt, chưa chế biến thành sản phẩm thịt bò….

Theo Kết luận số 6451 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII, dự án của Cty Sao Đỏ chưa tạo nhiều việc làm cho người dân, chưa đóng góp nhiều về tăng thu ngân sách và chưa có tác động gì đối với thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương. Kiểm toán Nhà nước khu vực XII kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi hơn 50 tỷ đồng ngân sách đã chi trái quy định cho Cty Sao Đỏ làm dự án.

