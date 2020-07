Vì sao 3 cán bộ công an Đắk Nông bị kỷ luật?

Quảng cáo

oan sai đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963) và Nguyễn Thị Thưởng (SN 1962, đều trú tại xã Đắk Búk So). Mới đây, TAND huyện Tuy Đức đại diện cho các cơ quan tố tụng huyện Tuy Đức (TAND, công an, VKSND huyện) đứng ra tổ chức xin lỗi công khai vì đã gâyđối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963) và Nguyễn Thị Thưởng (SN 1962, đều trú tại xã Đắk Búk So).

Theo ông Võ, năm 2008, vợ chồng ông sang nhượng 400m2 đất tại xã Quảng Tâm cho bà Đoàn Thị Huệ và bà Vũ Thị Hằng với giá 100 triệu đồng, được biên nhận bằng giấy viết tay. Sau khi được giao sổ đỏ, bà Hằng, bà Huệ đưa máy múc vào san ủi, không tranh chấp với ai. Trên diện tích này, một phần đất sau đó còn được tách ra để bán cho bên thứ ba.

Năm 2016, bà Huệ và bà Hằng đề nghị sang nhượng tên chủ sở hữu, nhưng không được ông Võ đồng ý nên đã có đơn khởi kiện ra TAND huyện Tuy Đức.

Tòa án huyện khi đó nhận định, việc mua bán đất của vợ chồng ông Võ có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Nguyễn Hồng Chương - nguyên chánh án TAND huyện Tuy Đức ký văn bản gửi công an, VKSND cùng cấp đề nghị giải quyết theo thẩm quyền. Ông Võ sau đó bị công an huyện Tuy Đức khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, còn vợ được cho tại ngoại.

Tại cấp sơ thẩm, TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt ông Võ 2 năm tù giam, bà Thưởng 2 năm tù (hưởng án treo). Thế nhưng, tòa cấp phúc thẩm trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung. Công an huyện Tuy Đức không chứng minh được hành vi phạm tội, buộc phải đình chỉ vụ án.

Mới đây, liên quan đến vụ việc này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Dương Danh Quế, nguyên trưởng phòng An ninh kinh tế (PA04, Công an tỉnh Đắk Nông); nguyên trưởng công an huyện Tuy Đức. Ông Quế bị kỷ luật do đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, để Cơ quan CSĐT công an huyện Tuy Đức khởi tố bị can trái quy định dẫn đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử oan sai vợ chồng ông Võ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Dương Danh Quế cho biết, sau khi vụ án kết thúc, “chúng tôi (chánh án TAND huyện, viện trưởng VKSND huyện, và trưởng công an huyện Tuy Đức-PV) đều đã bị điều chuyển công tác. Chúng tôi nhận sai và đã bị kiểm điểm, bị kỷ luật rồi”, vị này nói.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên trưởng công an thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) do thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ trong hoạt động điều tra, dẫn đến bỏ lọt tội phạm trong vụ đánh nhau gây thương tích; Thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra để cán bộ cấp dưới thực hiện sai quy trình giải quyết vụ đánh bạc; Tham mưu, đề xuất kỷ luật đối với một số cán bộ công an trong đơn vị không tương xứng với mức độ vi phạm; Quản lý, sử dụng kinh phí an ninh - quốc phòng năm 2016, 2017 không đúng quy định.

Nằm trong danh sách bị kỷ luật còn có ông Lý Văn Thu, đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (công an huyện Đắk Glong); nguyên đội trưởng Đội An ninh văn học nghệ thuật, thể thao, thông tin, đại chúng và xuất bản (Phòng PA03, Công an tỉnh Đắk Nông). Cụ thể, ông Thu đã bỏ vị trí công tác, không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng.

Vũ Long