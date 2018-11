Vì sao mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Khánh Hòa?

Nhiều tuyến giao thông bị ảnh hưởng do mưa lũ



Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 (tên quốc tế là Toraji), những ngày qua đã xảy ra mưa lớn tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Điều này đã ảnh hưởng tới giao thông đường bộ, đường sắt.



Ông Vũ Ngọc Lăng, Vụ trưởng An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ) cho biết, mưa lũ đã làm ảnh hưởng tới một số tuyến đường qua khu vực Khánh Hòa. Trong đó, chủ yếu các tuyến đường khu vực thành phố Nha Trang bị ngập, một số vị trí sạt lở. Trong ngày 19/11, các vị trí đường sạt lở đã được khắc phục và lưu thông trở lại, các vị trí đường ngập nước cũng đã rút. Mức độ thiệt hại về kết cấu giao thông đường bộ không lớn.



Với đường sắt, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho hay, do ảnh hưởng của mưa lớn, đoạn đường sắt Bắc - Nam qua Khánh Hoà cũng bị ảnh hưởng. Theo đó, trong ngày 18/11, tuyến đường sắt qua đây đã phải dừng hoạt động do ngập và sạt lở đất. Phải tới chiều tối cùng ngày tuyến đường sắt mới được nối thông trở lại.

Lê Hữu Việt