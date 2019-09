Vì sao ông Nguyễn Bắc Son không được áp dụng chính sách hình sự đặc biệt?

Quảng cáo

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ hôm nay (4/9), báo chí đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an, về việc kiến nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt cho các bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Mobifone và một số đơn vị liên quan

Theo kết luận điều tra về vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an kiến nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt cho một số bị can, trong đó có Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn.... Tuy nhiên trong số bị can này, không có cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

Trả lời câu hỏi "vì sao ông Son không được áp dụng chính sách hình sự đặc biệt", Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết: "Kết luận điều tra về vụ án đã được công bố ngày 31/8 và báo chí trích dẫn, đưa thông tin tương đối đầy đủ. Chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam rất rõ ràng và cụ thể, ghi nhận sự hợp tác của những người vi phạm với cơ quan điều tra trong việc khai báo, khắc phục hậu quả".



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng nhấn mạnh, trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã điều tra toàn diện.

ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, là người chỉ đạo trực tiếp việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong vụ án nêu trên,, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, là người chỉ đạo trực tiếp việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Với vai trò là Bộ trưởng, ông Son đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, vì động cơ mục đích cá nhân mà quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định của pháp luật gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng; nhận hối lộ 3 triệu USD.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên căn nhà số 14, ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của vợ chồng cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, đồng thời phong toả tài khoản cá nhân, sổ tiết kiệm có tổng số dư gần 600 triệu đồng của ông Son. Tuy nhiên, số tiền 3 triệu đô mà bị can này đã nhận hối lộ vẫn "bóng chim, tăm cá".

Văn Kiên - Dũng Nguyễn