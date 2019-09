Vì sao trong nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh lại có lắm súng

Quảng cáo

Gây thiệt hại đặc biệt lớn

CQĐT Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án bán, giao đất công sản trái quy định xảy ra tại Đà Nẵng. Phần các bị can trong vụ án từng là cán bộ ở Đà Nẵng như các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến - cùng nguyên Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên GĐ Sở Xây dựng; Nguyễn Điểu - nguyên GĐ Sở TN&MT; Nguyễn Văn Cán - nguyên Chánh VP UBND TP…

Trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) - Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79 bị xác định không thuộc diện có thể được mua chỉ định nhà đất công tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, Vũ “nhôm” đã lợi dụng các văn bản của UBND TP Đà Nẵng để bàn bạc, thỏa thuận với các bị can Huỳnh Tấn Lộc, Phan Ngọc Thạch, Trần Phi, Lê Anh Tuấn - là lãnh đạo các doanh nghiệp được mua chỉ định nhà đất. Phan Văn Anh Vũ nhờ 4 bị can này mua nhà đất công, xin giảm hệ số sinh lời nhưng lại để mình đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới sự giúp đỡ của nhóm cán bộ tại Đà Nẵng. Sau đó, nhóm Vũ “nhôm” chia lợi ích mua đất giá rẻ với nhau.

Các bị can Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bị cho đã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai như ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất cho Vũ “nhôm” trái quy định; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, cho phép chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật…

Tổng cộng, các bị can bị cáo buộc đã gây thất thoát, lãng phí với số đất đai, tài sản trị giá hơn 22.000 tỷ đồng (ở thời điểm khởi tố vụ án). Vì vậy, CQĐT đề nghị VKSND Tối cao truy tố 21 bị can trong vụ về các tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Thu 5 khẩu súng trong nhà ông Trần Văn Minh

Cũng theo điều tra, một số lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành ở Đà Nẵng bị xác định có liên quan đến hành vi phạm tội của ông Trần Văn Minh và đồng phạm. Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên họ bị kiến nghị xử lý hành chính.

Các sai phạm liên quan Vũ “nhôm” còn xảy ra tại 3 bất động sản khác nhưng được tách hồ sơ để xử lý sau vì hiện tại CQĐT chưa thu thập đủ chứng cứ, tài liệu liên quan. Bộ TN&MT và Hội đồng định giá tài sản tố tụng Trung ương cũng chưa ban hành kết luận giám định, kết luận định giá với 3 khu đất này.

Đáng chú ý, CQĐT xác định các ông Ngô Áng Hùng - nguyên GĐ Cty TNHH I.V.C và bà Phan Thị Anh Đài - nguyên GĐ Cty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc có tham gia vào việc chuyển nhượng 4 nhà đất công sản liên quan Vũ “nhôm”. Tuy nhiên, do ông Hùng và bà Đài đã ra nước ngoài từ tháng 11/2017 nên được xem xét xử lý sau.

Quá trình giải quyết vụ án, CQĐT còn thu giữ 5 khẩu súng, 18 viên đạn và 3 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại nhà nguyên Chủ tịch Trần Văn Minh. Tuy nhiên, Viện khoa học hình sự kết luận số vật chứng này không phải vũ khí quân dụng, chúng gồm 3 khẩu súng, 18 viên đạn thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, 2 khẩu là đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Cơ quan chức năng đã giao Công an TP Đà Nẵng xử lý số súng đạn này theo quy định.

Ngày 13/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã phạt Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ứng với hành vi thâu tóm 7 khu đất vàng tại Đà Nẵng và TPHCM. Cộng hình phạt 25 năm tù trong các vụ cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và đại án Ngân hàng Đông Á, Vũ “nhôm” hiện đang chịu án 30 năm tù.



Xuân Ân