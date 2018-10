Việc miễn giảm, trả lại 100 USD phải 'rà soát' lại

Tại hội nghị, ông Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc Sở TTTT Cần Thơ thông tin, ngày 29/10, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham mưu UBND TP xử lí việc ông Nguyễn Cà Rê bị xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng khi đổi 100 USD Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Cần Thơ có ý kiến sau:

Tiệm vàng Thảo Lực là đơn vị không được cấp phép thu đổi ngoại tệ nhưng lại có hành vi đổi ngoại tệ với cá nhân là sai quy định của pháp luật về quản lí ngoại hối. Việc UBND TP. Cần Thơ ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với tiệm vàng Thảo Lực và đúng quy định của Nghị định 96 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Việc xử phạt đối với doanh nghiệp để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lí ngoại tệ.

Đối với cá nhân ông Cà Rê, thực hiện đổi ngoại tệ tại tiệm vàng Thảo Lực là tổ chức không được phép đổi ngoại tệ, sai quy định của pháp luật về quản lí ngoại hối. Cụ thể vi phạm quy định điều 22, pháp lệnh ngoại hối năm 2015 và Khoản 2 điều 3, thông tư 20 năm 2011 của thống đốc ngân hàng Việt Nam quy định việc mua bán ngoại tệ, tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại địa phương, địa điểm được phép mua ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phù hợp với quy định pháp luật.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 3, điều 24, NĐ 96 thì hành vi đổi tiền của ông Rê bị phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điều 76, 77 luật xử lí vi phạm hành chính số 15, ngày 20/6/2012 thì cá nhân của ông Rê bị phạt tiền từ 3 triệu trở lên nếu không có khả năng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì có thể xem xét hoãn thi hành quyết định xử phạt hoặc xem xét giảm, miễn, còn lại tiền phạt ghi vào quyết định xử phạt. Cá nhân của ông Rê phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quy định xử phạt hoặc đơn đề nghị giảm miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt gửi người quyết định xử phạt. Trên cơ sở đó, để xem xét hoãn thi hành quyết định phạt tiền hoặc giảm tiền phạt theo quy định tại điều 76 và 77 của Luật xử lí vi phạm hành chính. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ sẽ có ý kiến báo cáo về ngân hàng nhà nước Việt Nam xem xét trình Chính phủ sửa đổi bổ sung điều chỉnh nghị định 96 năm 2014 của Chính phủ về quy định xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng cho phù hợp.

Nhiều câu hỏi của báo chí đặt ra vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng - Ảnh: Kim Hà.

Theo ông Trung, sau khi nghe Công an TP Cần Thơ báo cáo nội dung của Chủ tịch thành phố chỉ đạo ngày 25/10 và ý kiến của các đại biểu dự họp thì UBND TP Cần Thơ kết luận như sau: Ngày 29/10 UBND thành phố đã nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Rê, cuộc họp nhận thấy nội dung là đơn cần được xem xét, giải quyết hợp tình hợp lí nên Chủ tịch UBND thành phố giao cho Công an thành phố khẩn trương xác minh nội dung đơn, căn cứ quy định pháp luật hiện hành tính đến điều kiện hoàn cảnh khách quan của ông Rê để xem xét miễn giảm tiền phạt. Đề xuất của Công an phải trước ngày 2/11.

Từ những ý kiến trên, báo chí mong chờ câu trả lời dứt điểm của TP Cần Thơ về việc ông Cà Rê có được miễn giảm tiền phạt và trả lại tiền hay không thì ông Trung cho hay: “Những vấn đề cơ quan báo chí đặt ra, thành phố sẽ cho rà soát một lần nữa để có hướng xử lí phù hợp”.

Còn Trần Việt Trường – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ khẳng định: “Việc xử phạt vi phạm hành chính của tiệm vàng Thảo Lực và anh Cà Rê, thành phố sẽ xử lí đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh cũng như cuộc sống của người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tiếp cận thông tin liên quan đến pháp luật”.

Đông đảo đại diện cơ quan báo chí tham dự hội nghị - Ảnh: Kim Hà.

Như Tiền Phong đã đưa tin, n gày 29/10, UBND TP Cần Thơ họp bàn về vụ việc Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực bị phạt 90 triệu đồng. Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ.

Phía Ngân hàng nhà nước (chi nhánh Cần Thơ) thông tin, cơ quan này đã có văn bản đề xuất, xem xét miễn giảm đối với anh Rê.

Còn Chủ tịch thành phố cho biết, việc anh Rê có được miễn giảm nộp phạt hay không, ủy ban đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ công bố vào buổi họp báo sáng mai (30/10).

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ tham mưu cho UBND TP Cần Thơ miễn giảm tiền phạt và trả lại tang vật 100 USD cho anh Nguyễn Cà Rê với lí do anh này hạn chế hiểu biết về pháp luật, gia cảnh khó khăn.

Ngày 28/10, ông Trần Quốc Hà - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Cần Thơ cho biết, vào 29/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ sẽ có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ với nội dung tham mưu, tư vấn cho UBND miễn giảm tiền phạt và trả lại tang vật 100 USD cho anh Cà Rê-người bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Nguyên do anh này hạn chế hiểu biết về pháp luật, gia cảnh khó khăn, cần được xem xét miễn giảm tiền phạt.

Kim Hà - Nhật Huy