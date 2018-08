Việt Nam lần đầu tiên có nữ cơ trưởng 33 tuổi

Ngày 1/8, Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã tổ chức trao chứng nhận nâng bậc lên cơ trưởng cho nữ phi công Lê Thị Bích Hồng, sau 4 năm gắn bó với vị trí cơ phó Airbus A320, tích lũy 4.000 giờ bay an toàn tuyệt đối và trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của các chuyên gia theo quy chuẩn quốc tế.

Tốt nghiệp lớp chuyên Anh ở bậc Phổ thông Trung học, Lê Thị Bích Hồng tiếp tục học khoa Ngữ văn Pháp tại Đại học KH&XHNV TPHCM. Sau khi ra trường, cô gái sinh năm 1985 tiếp tục qua Australia học thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế.



Về nước làm việc một thời gian, Bích Hồng biết Jetstar Pacific có chương trình tuyển dụng phi công để “nội địa hóa nguồn nhân lực”. Ước mơ được làm phi công từ bé và mong muốn được thử sức khiến Hồng quyết định đăng ký thi tuyển.



Trải qua các vòng phỏng vấn nghiêm ngặt, kiểm tra thể lực và kiến thức, kỹ năng, phản xạ, tư duy logic phức tạp… cuối cùng Bích Hồng được lựa chọn và đưa đi đào tạo phi công tại New Zealand.



Sau quá trình đào tạo, ngày 22/12/2013 Bích Hồng chính thức lái máy bay thương mại trên chuyến bay BL794, từ TPHCM đến Hà Nội.



Với sự hỗ trợ của các chuyên gia và chủ trương phát triển nguồn nhân lực nội địa của Jetstar Pacific, ngày 1/8/2018 trở thành cột mốc mới trong sự nghiệp của Bích Hồng.



Được biết, hiện Jetstar Pacific có 41 phi công người Việt Nam đang bay cùng đội ngũ phi công người nước ngoài. Trong đó 12 phi công do hãng tuyển dụng và cử đi đào tạo và Bích Hồng là nữ cơ trưởng trẻ nhất ở tuổi 33.



Theo quy định, mỗi học viên phi công sau khóa học chính thức, sẽ phải trải qua 150 giờ bay kinh nghiệm cùng trợ giúp của chuyên gia bên cạnh trước khi trở thành cơ phó. Để trở thành cơ trưởng, đòi hỏi phi công phải tiếp tục rèn luyện, tích lũy tối thiểu 4.000 giờ bay và trải qua giai đoạn kiểm tra, đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế.



Trong quá trình làm việc, cả cơ trưởng và cơ phó đều phải trải qua kiểm tra định kỳ về sức khỏe, kỹ năng, kiến thức... để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay.







Lê Hữu Việt