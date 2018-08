Vịt đàn chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Trước đó, chính quyền xã Hương Phong và cơ quan chức năng TT-Huế nhận tin báo tại hộ chăn nuôi Đặng Duy Vinh (thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, Hương Trà) xảy ra tình trạng gần 300 con vịt nuôi, trong tổng đàn hơn 1.000 con, bị chết hàng loạt. Đây là số vịt đã nuôi 4 tháng, có thể xuất chuồng.



Nghi ngờ vịt chết do dịch bệnh, nhiều hộ chăn nuôi trong vùng lo sợ dịch lây lan ra diện rộng nên đã bán tháo vịt nuôi của gia đình với giá rất rẻ.



Trước tình hình này, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TT-Huế qua kiểm tra đã loại trừ khả năng vịt chết do dịch bệnh, nhưng cơ quan này vẫn chưa tìm được nguyên nhân gia cầm chết, khiến nhiều hộ chăn nuôi địa phương vẫn bất an.

Ngọc Văn