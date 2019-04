Vợ nguyên Viện phó VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh gửi đơn tố cáo bị làm nhục

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho hay: bà Tân đã làm đơn gửi lên công an quận vào ngày hôm qua 26/4. Hiện công an quận Hải Châu đã tiếp nhận đơn và thực hiện các bước thẩm tra nội dung tố cáo.

Hành trình tố giác nguyên Viện phó VKSND sàm sở bé gái. Clip Nguyễn Thành

Nội dung đơn tố cáo của bà Tân ghi rõ: "Chồng tôi là Nguyễn Hữu Linh đang bị điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi, do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Việc chồng tôi làm sai đến đâu, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đến đó theo đúng quy định của pháp luật".

Bà Tân cho rằng suốt thời gian qua, bản thân mình và con cái phải chịu đựng những hành vi xử sự không đúng pháp luật của nhiều cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng đến gia đình.

“Họ đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với tôi và những người thân của tôi. Họ đã bêu rếu, xúc phạm tại nhà riêng của tôi như: Xịt sơn, ném chất bẩn vào nhà, đăng những hình ảnh của tôi, con tôi, người thân và bạn bè của gia đình tôi kèm theo những lời lẽ xúc phạm trên các phương tiện đại chúng, mạng xã hội".

Ông Nguyễn Hữu Linh liên tục ôm hôn và có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi sai trái Bà Tân cho rằng: "thì họ cũng không được nhục mạ hay mang hình ảnh của ông ấy để bêu rếu khắp nơi. Việc này đã có cơ quan pháp luật xử lý". Bà Tân viện dẫn Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 và tố cáo các hành vi trên là làm nhục người khác

"Trước tình thế cấp bách của gia đình tôi. Kính đề nghị Quý cơ quan can thiệp, xem xét, xử lý hành vi làm nhục người khác của cá nhân, tổ chức đã gây ra đối với gia đình tôi…", bà Tân kiến nghị

Trước đó, bà Tân cũng có “tâm thư” “Gửi đến các bạn quan tâm đến vụ án ông Nguyễn Hữu Linh”. Bà Tân giãi bày về những suy tư, dằn vặt mà bà và các con đã và đang phải chịu đựng thời gian qua: “Khi gửi lá thư này, tôi và con tôi tạm rời nơi chúng tôi đang sinh sống một thời gian. Những ngày qua, tôi và các con đã cố gắng chịu đựng, nhưng đến ngày hôm nay tôi phải thừa nhận rằng tôi và các con tôi đã không chịu nổi sức ép từ các bạn, từ dư luận và xã hội”.

Bà Tân thừa nhận hành động của chồng mình không đúng và gửi lời xin lỗi, chịu trách nhiệm trước những sai lầm và cũng tin tưởng đến quá trình điều tra khách quan của CQĐT Công an quận 4, TP.HCM.

“Là người mẹ, người vợ, tôi thấy rằng mình phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng con tôi, các cháu không có tội. Sự việc lần này nó như bản án chung thân đối với gia đình tôi, nó sẽ là ký ức đau buồn mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên”, bà Tân bày tỏ trong thư.

Cuối thư, bà Tân bày tỏ mong muốn: “Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Các bạn không nên có những hành vi gây tổn thương cho bản thân tôi và các con tôi. Sự chịu đựng của chúng tôi đã vượt quá giới hạn của bản thân mình”.

Bà Tân cũng gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và Công an thành phố trong thời gian qua đã có những biện pháp để đảm bảo an ninh, an toàn cho gia đình bà.

Bức thư của bà Tân gửi tới "cán bạn quan tâm đến vụ án ông Nguyễn Hữu Linh".

Ngày 2/4/2019, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông sàm sỡ một bé gái ở chung cư quận 4, TP HCM. Công an TP.HCM xác định người đàn ông trong clip là ông Nguyễn Hữu Linh (nguyên Viện phó Viện KSND TP.Đà Nẵng). Sau 20 ngày xác minh, điều tra, xác định xét thấy hành vi của ông Linh đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên ngày 22/4, Công an TP.HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Xác định nơi tạm trú của cựu Viện phó KSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh Nguồn tin Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Hữu Linh đang ở TPHCM và ông này đăng ký tạm trú dài hạn tại đây để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Hữu Linh không có mặt ở địa phương Ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng, được xác định không có mặt ở địa phương từ khi clip ông này sàm sỡ bé gái trong thang máy xuất hiện.

Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh Viện KSND quận 4 (TP.HCM) đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về để điều tra về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Xem xét phê chuẩn khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh 'dâm ô' bé gái Nguồn tin Tiền Phong cho biết, chiều 22/4 cơ quan tố tụng đang xem xét có quyết định phê chuẩn hay không phê chuẩn khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh.

Vì sao Nguyễn Hữu Linh không bị bắt tạm giam? Luật sư cho rằng, bị can Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" có mức hình phạt từ 6 tháng đến 12 năm thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng. Do đó, để áp dụng biện pháp tạm giam thì cần xem xét bị can này có rơi vào những trường hợp luật quy định hay không.

Nguyễn Thành