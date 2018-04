Vụ 3 cây 'khủng' bị tạm giữ tại TT - Huế: Công an vào cuộc

Theo đại tá Phan Văn Minh, Trưởng Phòng Tham mưu Tổng hợp (PV 11) - kiêm người phát ngôn Công an tỉnh TT-Huế, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở hàng hóa (cây khủng) quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ như báo chí phản ánh, cũng như việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng xe, Công an TT-Huế đã vào cuộc, làm việc với các cá nhân liên quan về 3 cây “khủng” vừa bị chặn phạt, tạm giữ tại TT-Huế.

Theo đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Hương Thủy tiến hành làm rõ vụ việc này. Đến nay, công an đã làm việc, lấy lời khai đối với đại diện doanh nghiệp vận tải chở cây này là Công ty Hải Sơn (tỉnh Quảng Bình) và ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) - người nhận là chủ số lâm sản kể trên, cùng với các tài xế tham gia vận chuyển cây cổ thụ vi phạm lỗi quá khổ, quá tải. Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy, xác nhận, cơ quan đang làm việc, điều tra đối với những người liên quan đến vụ vận chuyển cây cổ thụ. Việc điều tra, xác minh này đã được tiến hành từ những ngày gần đây, nhằm làm rõ về nguồn gốc cây, phương án và hợp đồng vận chuyển cây cổ thụ…

Sau khi hoàn tất công tác xác minh, điều tra, Công an thị xã Hương Thủy sẽ báo cáo lên Công an tỉnh để có phương án xử lý phù hợp quy định pháp luật. “Sớm nhất là trong tuần sau, Công an TT-Huế sẽ có thông tin đến báo chí về phương án xử lý những cây cổ thụ hiện bị tạm giữ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy”, đại tá Phan Văn Minh, người phát ngôn Công an tỉnh TT - Huế cho biết.

Trong một diễn biến khác, từ ngày 5/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế đã tiếp cận 3 bộ hồ sơ được cho là hồ sơ gốc do ông Kiều Văn Chương đem đến giải trình với cơ quan này. Thông tin bước đầu từ Kiểm lâm TT-Huế cung cấp cho PV Tiền Phong, cả 3 cây đều là cây đa sộp, hồ sơ đầy đủ; cây nằm phân tán trên đất nông nghiệp của hộ gia đình, được xác nhận đúng trình tự và đúng thẩm quyền. “Chúng tôi đang làm rõ xem hồ sơ gốc có bảo đảm cơ sở, căn cứ pháp lý và có khớp với những cây hiện bị tạm giữ hay không. Nếu qua xác minh, 3 cây xanh này không bảo đảm hồ sơ, thủ tục khai thác, vận chuyển thì cơ quan kiểm lâm sở tại sẽ kiên quyết xử lý như đối với lâm sản trái phép, đó là xử phạt và tịch thu”, một cán bộ Thanh tra - Pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm TT-Huế cho biết.

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TT-Huế, cho hay: phương án xử lý của cơ quan chức năng sẽ tùy thuộc vào cây này có đầy đủ giấy tờ, nằm trong quy định cấm hay không. Nếu thỏa mãn các điều kiện trên, sau này cho xe chở cây đi thì doanh nghiệp phải dùng các xe siêu trường siêu trọng và có đầy đủ giấy phép mới chở cây “khủng” đi được. Trong khi đó, thiếu tá Võ Đông Anh, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, cho biết, sau khi lực lượng trạm này phát hiện, chặn phạt 3 xe tải hạng nặng chở 3 cây trên vào ngày 30/3, nếu 3 cây này không được hạ chiều cao, giảm chiều dài thì khi chở đi bắt buộc phải có giấy phép lưu hành đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngọc Văn