Vụ 5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa bị bắt: Tạm đình chỉ hoạt động một đại biểu HĐND

Theo đó, ngay sau khi nhận được văn bản của cơ quan công an gửi về việc ông Tài bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi đưa hối lộ, Thường trực HĐND đã họp và xác định sai phạm của ông Tài.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 18/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang một thành viên trong Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra ở huyện.Thời điểm xảy ra sự việc, đoàn thanh tra gồm 5 người trên đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra một số vấn đề trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan An ninh điều tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc thu thập hồ sơ để điều tra vụ án nhận hối lộ.Những người bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Mạnh Hà (SN 1962, thanh tra viên chính, trưởng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3)- trưởng đoàn; Nguyễn Thị Cúc (SN 1964, thanh tra ngân sách và thuế)- phó đoàn và 3 thành viên trong đoàn là Nguyễn Hưng (SN 1976, thanh tra viên chuyên về Xây dựng), Dương Văn Bằng (SN 1962, thanh tra ngân sách và thuế), Nguyễn Quý Diễn (SN 1969, thanh tra Ngân sách và Xây dựng). Trong đó, người bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra là Nguyễn Thị Cúc.