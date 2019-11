Vụ cháy kinh hoàng tại Cty May Nhà Bè: Công nhân bao giờ được đi làm?

Quảng cáo

Sáng ngày 25/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo của Công ty cổ phần May Nhà Bè – Sóc Trăng về việc ổn định tình hình sau vụ cháy và thời gian làm việc của công nhân.

Tài sản bị lửa thiêu rụi.

Theo đó, toàn thể công nhân viên và công nhân sẽ trở lại làm việc vào ngày 2/12/2019. Tiền lương tháng 11/2019 Công ty sẽ đảm bảo trả đủ cho người lao động; tiền thưởng cuối năm của công nhân được chăm lo theo qui định; ngày 2/12, nhà máy hoạt động trở lại nên công tác sản xuất và chế độ lương từ tháng 12/2019 về sau được duy trì và đảm bảo.

Hiện trường vụ cháy.

Như đã thông tin, lúc 10 giờ 45 phút sáng 24/11, tại Công ty cổ phần May Nhà Bè - Sóc Trăng (NBS), phường 7 (TP Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi 10.000m2 nhà xưởng cùng nhiều máy móc, sản phẩm, ước tính thiệt hại khoảng 180 tỉ đồng.

Nhận tin báo báo, lực lượng PCCC Công an Sóc Trăng đã huy động khoảng 100 cán bộ - chiến sỹ cùng 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cơ động (Phòng PK02) Công an tỉnh cùng công an thành phố Sóc Trăng và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, lực lượng dân quan tự vệ cũng có mặt đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Cục Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) đang đến hiện trường để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chủ tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng – ông Trần Văn Chuyện cùng lãnh đạo UBND Thành phố Sóc Trăng, lãnh đạo Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo dập lửa. Lực lượng cảnh sát cơ động công an Sóc Trăng được huy động tới bảo vệ hiện trường, không cho người ngoài không có trách nhiệm vào khu vực cháy.

Đại tá Lê Minh Quang – Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an Sóc Trăng và Bộ Công an sẽ tiến hành giám định mẫu các vật dụng bị cháy đề điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn này.

Xuân Lương - Nhật Huy