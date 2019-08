Vụ đánh bạc 10 nghìn tỷ ở Hải Phòng: Làm rõ việc đưa khách TQ vào không khai báo

Quảng cáo

Doanh nghiệp Việt tham gia làm cao tốc Bắc - Nam



Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin: Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết một số thông tin mới về kinh tế vừa được công bố như các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất và chỉ số PMI của Việt Nam tăng… Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Bức tranh vĩ mô tiếp tục có chiều hướng tốt. Thủ tướng nhìn nhận, ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao. Việc vận động doanh nghiệp, người dân giảm sử dụng đồ nhựa một lần đang đạt kết quả tích cực.

Cho biết nhiều công trình công nghiệp, năng lượng, giao thông trọng điểm tiếp tục chậm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy giải quyết vấn đề này. Ví dụ như tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ quyết tâm dồn sức để lo làm xong con đường này.

Liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói rằng, đây là tuyến đường huyết mạch với tổng chiều dài hơn 654km, tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn trăm nghìn tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu có cả trong nước và nước ngoài. “Tinh thần chỉ đạo chung là đấu thầu quốc tế rộng rãi, công khai, minh bạch nhằm không để xảy ra thất thoát, chọn các nhà thầu có năng lực.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT rà soát lại dự án, theo đó đảm bảo một số tuyến đấu thầu cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia”, ông Dũng nói. Theo ông Dũng, trong tháng 10 tới sẽ khởi công 2 dự án và 1 dự án được khởi công vào cuối quý I hoặc đầu quý II/2020. “Ðây là vấn đề còn liên quan đến lòng dân nên Chính phủ rất quan tâm trong việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam”, ông Dũng nhấn mạnh.

Làm rõ trách nhiệm các công ty du lịch

Trả lời câu hỏi báo chí về việc triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gồm gần 400 người Trung Quốc hoạt động tại Hải Phòng, Chánh Văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, đường dây đánh bạc liên quan đến người Trung Quốc hoạt động tại khu đô thị Our City do Công ty Hiệp Phong đầu tư. Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng phá chuyên án này. “Ðối với hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao, yếu tố bí mật bất ngờ, sử dụng đồng bộ các biện pháp cực kỳ quan trọng, vì chứng cứ điện tử nếu có sơ xuất thì sẽ bị tiêu hủy ngay”, ông Quang nói.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang tại cuộc họp báo

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, vụ triệt phá đường dây đánh bạc này là Bộ Công an chủ động đấu tranh với tội phạm. Khi phá vụ án này, đã tạm giữ 395 đối tượng, trong đó có 19 người khai báo tạm trú, còn lại đối tượng khác là lợi dụng con đường du lịch vào Việt Nam. Ông Lương Tam Quang cho hay, qua xác minh ban đầu đối tượng và bị hại đều là công dân Trung Quốc, chưa phát hiện có bị hại nào là người Việt Nam.“Căn cứ hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và được sự đồng ý của Viện Kiểm sát, chúng tôi đã bàn giao các đối tượng này cho cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp nhận, xử lý theo quy định”, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin.

Trung tướng Lương Tam Quang cũng cho biết, đối với nghi vấn liên quan đến hoạt động của Công ty Hiệp Phong tại dự án này các cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Ngoài ra, Bộ Công an cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm những công ty du lịch đưa khách du lịch vào mà không khai báo, quản lý. Nếu có vi phạm thì Bộ sẽ kiến nghị xử lý hành chính, hoặc hình sự nếu có đủ căn cứ để ngăn chặn kẽ hở.

Ðang điều tra vụ Cty Nhật Cường

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Bộ Công an đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ điều tra vụ Nhật Cường, “điều này có thể hiểu là Bộ Công an đang điều tra liên quan đến dịch vụ công điện tử của Hà Nội hay không?”, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết: Cơ quan chức năng đã khởi tố ông chủ Cty Nhật Cường với ba tội danh “ Buôn lậu”, “ Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền “. Theo ông Quang, quá trình xác minh thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an phải thu thập tài liệu liên quan đến các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội. Ðây là hoạt động để làm rõ vi phạm nếu có.

Ðối với vụ việc bà Hồ Thị Cẩm Ðào - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con trai tạo ra nhiều ý kiến trong dư luận, đặc biệt có rất nhiều xe biển xanh, biển đỏ tới dự lễ cưới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết: Bộ sẽ làm việc với Sóc Trăng về vấn đề này. Theo ông Thừa, việc tổ chức đám cưới, đám tang, có rất nhiều địa phương có vi phạm. “Chính phủ đã có chỉ đạo, là đề án về công sở, đặc biệt thực hiện phong trào nêu gương, thi đua của các địa phương. Qua phản ánh của báo chí chúng tôi sẽ làm việc với Sóc Trăng để xem xét cụ thể, có thông báo đến báo chí”, ông Thừa nói.

Liên quan đến cái chết của ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết: Sau khi nhận được thông tin về cái chết của ông Trần Bắc Hà, Cơ quan CSÐT của Bộ Công an phối hợp với Cục Ðiều tra hình sự của Bộ Quốc phòng để làm rõ.”Cục Ðiều tra hình sự của Bộ Quốc phòng chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của bị can Trần Bắc Hà. Khi nào hoàn thành, có thông tin chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí”, ông Quang nói.

