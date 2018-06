Vụ điện giật 4 người tử vong: Viễn thông Viettel vi phạm nghiêm trọng

Ngày 27/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thượng Hiền – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, viễn thông Viettel vi phạm nghiêm trọng an toàn hành lang lưới điện và phía điện lực cùng chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm khi xảy ra sự cố điện giật khiến 7 người thương vong.

Ông Nguyễn Thượng Hiền - Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An.

Theo ông Hiền, cột viễn thông Viettel nằm trong tuyến điện của điện lực như thế là vi phạm nghiêm trọng về an toàn hành lang lưới điện. Ngoài ra, những người làm ở khu vực nguy hiểm như thế là phải được đào tạo, phải được sát hạch. Viettel không báo cho điện lực được biết, để khi xảy ra tại nạn rồi thì mọi người mới biết. "Viễn thông Viettel phải có sự tính toán về độ cao bao nhiêu, độ võng bao nhiêu để không bị phóng điện chứ làm chừng chừng như thế là không được", ông Hiền nói.

Trước thông tin đơn vị viễn thông dựng cột đã được một thời gian, điểm dựng cột xảy ra tai nạn không phải là cột đầu tiên và qua ghi nhận của phóng viên có nhiều cột nằm sát với lưới điện. Điện lực Nghệ An để cho bên viễn thông “thi công chui” vi phạm hành lang lưới điện trong một thời gian dài mà đơn vị này không hề hay biết thì phải truy trách nhiệm thuộc về ai? Ông Hiền lý giải: “Chúng tôi kiểm tra định kỳ 3 tháng/1 lần nhưng ở đây theo báo cáo của điện lực Quỳ Hợp thì bên viễn thông thi công nhanh quá, trong thời gian mấy chục ngày thôi. Điện lực đã kiểm tra nhưng thời điểm kiểm tra thì không có ai làm gì cả. Chúng tôi cũng không nắm được nhật ký của họ vận hành, đào chôn cột ngày nào?"

"Trong cam kết của chính quyền địa phương và ngành điện thì không trồng cây cao 3m dưới hành lang lưới điện, không làm công trình kiên cố, không được xâm phạm hành lang an toàn lưới điện. Tất nhiên ngành điện cũng có trách nhiệm về quản lý nhưng vấn đề hành lang an toàn lưới điện không phải chỉ ngành điện mà có cả chính quyền địa phương phải phối hợp".

"Sáng nay, điện lực đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Phó Tổng giám đốc tập đoàn điện lực đang trên đường vào đây để họp rút kinh nghiệm để làm sao chúng ta có thể hạn chế mức thấp nhất tai nạn xảy ra trong dân. Chúng tôi đã cấp điện trở lại và sẽ làm việc cụ thể với Viettel”, ông Nguyễn Thượng Hiền thông tin thêm.

Hiện trường vụ việc.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Luân - Giám đốc Viettel chi nhánh Nghệ An cho biết: “Nhận được thông tin về sự cố, chúng tôi đã cử cán bộ lên hiện trường ngay trong đêm. Hiện tại đang phối hợp với cơ quan địa phương để hỗ trợ cho các nạn nhân. Việc thi công kéo cáp đường dây này thì phía Viettel đã ký hợp đồng với một công ty thi công và họ tự thuê người để làm. Sai hay vi phạm như thế nào thì cơ quan công an đang điều tra, cụ thể nội dung thế nào thì chúng tôi cũng đang chờ kết quả”.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 17h (ngày 26/6), 7 người dân tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang làm thuê cho bộ phận dựng cột viễn thông. Trong quá trình làm việc thì không may bị lưới điện 35KV phóng xuống khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương. Thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Công an tỉnh Nghệ An sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cảnh Huệ